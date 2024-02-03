لبنان المركزي يصدر قرارات استثنائية لتسديد ودائع بالعملات الأجنبية بالحسابات المفتوحة بعد أكتوبر 2019

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر مصرف لبنان المركزي قرارا يلزم البنوك العاملة في البلاد بأن تقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية الموجودة في الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر عام 2019 وفقا لعدة شروط وآليات.

وتضمنت الشروط في القرار رقم 166 الصادر، اليوم السبت، ألا يستفيد من أحكام هذا القرار الأشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مصرفية تدل على عملية تجارة شيكات، كما لا يستفيد الأشخاص الذين حولوا بعد تاريخ 31 أكتوبر 2019 ودائع من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية، بما يوزاي أو يزيد عن 300 ألف دولار أمريكي باستثناء المبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة.

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كما اشترط المصرف المركزي ألا يكون أصحاب الحسابات المستفيدين من هذا التعميم قد سددوا بعد التاريخ المذكور بالليرة اللبنانية أرصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الأجنبية، بما يوازي أو يزيد عن 300 ألف دولار أمريكي.

واشتملت الشروط أن يتقدم صاحب الحساب بطلب لفتح حساب خاص متفرع يحول إليه ما يوزاي 4350 دولارا أمريكيا أو ما دون ذلك وفقا للمبالغ المتوفرة في الجساب الأساسي لدى المصرف المعني بالدولار الأمريكي أو بأي عملة أجنبية أخرى، وفي حال كان الحساب مشتركا أو متحدا لا يتم الاستفادة إلا بمبلغ حده الأقصى 1800 دولار سنويا.

كما اشترط القرار رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة المتفرعة، وذلك لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.. ويتم الصرف من الحسابات الخاصة المتفرعة مبلغ 150 دولارا أمريكيا يدفع نقدا شهريا لصاحب الحساب أو عن طريق تحويل إلى الخارج أو إيداعه في حساب جديد.

وأشار المصرف إلى تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار مناصفة من سيولة المصرف المعني ومن رصيد التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان المركزي، موضحا أن القرار يعمل به فور صدوره لمدة تنتهي في 30 يونيو المقبل قابلة للتعديل أو للتجديد.

جدير بالذكر أن البنوك العاملة في لبنان توقفت عن سداد ودائع المودعين بالعملات الأجنبية منذ 17 أكتوبر عام 2019 وحتى اليوم، وذلك باستثناء مبالغ محدودة ضمن قرارات استثنائية يصدرها مصرف لبنان، أبرزها القرار 151 الذي يحمل ذات مضمون القرار الصادر اليوم، ولكن العمل به انتهى.





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