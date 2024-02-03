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بورصة الدار البيضاء تسجل أداء سلبيا في تداولات الأسبوع

2/3/2024 2:19:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 29 يناير إلى 2 فبراير الجاري، على أداء سلبي، حيث سجل المؤشر الرئيسي“مازي” تراجعا بنسبة 1,09% إلى 12.493,40 نقطة.

وسجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، انخفاضا بنسبة 1,67% إلى 1.016,21 نقطة، و2,05% إلى 921,55 نقطة.

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من جانبه، تعزز MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 2,21 % إلى 1.076,92 نقطة.

وعلى المستوى القطاعي، سجل قطاع صناعة الكيماويات أعلى نسبة ارتفاع (+ 7.42%)، متقدما على قطاع الصحة (+6.53 %) وقطاع التعدين (+4.47 %).وفي المقابل، شهد مؤشر الاتصالات أكبر انخفاض (-10.58 %)، يليه مؤشر النقل (-2.80 %) ومؤشر الكهرباء (-2.69 %).

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 912,5 مليون درهم، سجلت بالأساس على مستوى السوق المركزي (الأسهم)، حيث بلغ حجمها 882,65 مليون درهم، في حين بلغت التحويلات 9,25 مليون درهم، ومساهمات الأوراق المالية 20,62 مليون درهم.

من جانبها، بلغت رسملة البورصة حوالي 644 مليار درهم.

المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107805295

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