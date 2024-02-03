بورصة الدار البيضاء تسجل أداء سلبيا في تداولات الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 29 يناير إلى 2 فبراير الجاري، على أداء سلبي، حيث سجل المؤشر الرئيسي“مازي” تراجعا بنسبة 1,09% إلى 12.493,40 نقطة.
وسجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، انخفاضا بنسبة 1,67% إلى 1.016,21 نقطة، و2,05% إلى 921,55 نقطة.
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من جانبه، تعزز MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 2,21 % إلى 1.076,92 نقطة.
وعلى المستوى القطاعي، سجل قطاع صناعة الكيماويات أعلى نسبة ارتفاع (+ 7.42%)، متقدما على قطاع الصحة (+6.53 %) وقطاع التعدين (+4.47 %).وفي المقابل، شهد مؤشر الاتصالات أكبر انخفاض (-10.58 %)، يليه مؤشر النقل (-2.80 %) ومؤشر الكهرباء (-2.69 %).
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 912,5 مليون درهم، سجلت بالأساس على مستوى السوق المركزي (الأسهم)، حيث بلغ حجمها 882,65 مليون درهم، في حين بلغت التحويلات 9,25 مليون درهم، ومساهمات الأوراق المالية 20,62 مليون درهم.
من جانبها، بلغت رسملة البورصة حوالي 644 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107805295
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