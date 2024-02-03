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الرقابة المالية: عدد المتعاملين فى السوق الثانوى لأذون الخزانة ارتفع إلى 30 بنكاً

2/3/2024 2:19:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، ارتفاع عدد المتعاملين الرئيسيين فى السوق الثانوى لأذون الخزانة والسندات إلى 30 بنكاً، مقابل 16 بنكاً فى سبتمبر من العام الماضى.

وقال محمد فريد رئيس الهيئة، خلال مؤتمر“cfa socitey”، إن إتاحة التداول على أذون الخزانة عن طريق شاشات البورصة المصرية، سمح بمزيد من الشفافية والتنظيم لسوق أدوات الدخل الثابت.

موضوعات متعلقة “أزيموت مصر” تستهدف إطلاق صندوق جديد للمعادن النفيسة قريباً “الرقابة المالية” تخطط لإطلاق آليات“روبو أدفايزور” خلال أسابيع مكاسب قوية لمؤشرات البورصة المصرية في يناير الماضي

وأضاف فريد، أن المؤسسات المالية وخاصة صناديق المعاشات لديها الخبرة والقدرة على التفرقة بين الأذون والسندات وتحديد أيهما أكثر ربحية.

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