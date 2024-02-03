الرقابة المالية: عدد المتعاملين فى السوق الثانوى لأذون الخزانة ارتفع إلى 30 بنكاً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، ارتفاع عدد المتعاملين الرئيسيين فى السوق الثانوى لأذون الخزانة والسندات إلى 30 بنكاً، مقابل 16 بنكاً فى سبتمبر من العام الماضى.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة، خلال مؤتمر“cfa socitey”، إن إتاحة التداول على أذون الخزانة عن طريق شاشات البورصة المصرية، سمح بمزيد من الشفافية والتنظيم لسوق أدوات الدخل الثابت.
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وأضاف فريد، أن المؤسسات المالية وخاصة صناديق المعاشات لديها الخبرة والقدرة على التفرقة بين الأذون والسندات وتحديد أيهما أكثر ربحية.
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