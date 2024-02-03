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بوتين يوقع مرسوما يسمح بإجراء معاملات في أسهم روسنفت الروسية

2/3/2024 2:19:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء معاملات في أسهم شركة روسنفت الروسية لإنتاج النفط، وذلك وفقا لمرسوم نُشر أمس الجمعة.

وكانت شركة جلينكور السويسرية للسلع الأولية تمتلك في السابق حوالي 24 بالمئة من أسهم رأس المال في شركة روسنفت.

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وقالت روسنفت في سبتمبر أيلول الماضي، إن جلينكور لم تعد مساهمة فيها في عام 2022، دون الخوض في تفاصيل.

وربما لا تكون الصفقة قد تمت نظرا لأن روسيا شددت بشكل مطرد متطلبات التخارج منذ أن بدأت الشركات الغربية في المغادرة بعد أن شنت موسكو ما تسميها“عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر قوله إن المرسوم الجديد سيسمح لجلينكور باستكمال تخارجها.

المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107805293

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