كينيا تعتزم زيادة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين لـ 600 ألف طن لتحسين الإنتاج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف وزير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية في كينيا ميثيكا لينتوري، أن حكومة بلادها تعتزم توفير 600 ألف طن من الأسمدة المدعومة لصالح صغار المزارعين كجزء من برنامج الدعم الخاص بالحكومة للعام الجاري 2024 .
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير لينتوري، قوله: إن تعزيز برنامج دعم الأسمدة يستهدف بشكل أساسي الذرة (الحبوب الرئيسية المستهلكة في البلاد) والتي تتطلع الحكومة إلى زيادة إنتاجها.
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من جانبه، أكد بول رونو، مسئول وزارة الزراعة الكينية لتنمية المحاصيل أنه“سيتم تسريع توزيع الأسمدة المدعومة على المزارعين من أجل توافرها قبل بدء موسم الأمطار الطويل”.
ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، من المتوقع أن يرتفع محصول الذرة بنسبة 30% ليصل إلى 4 ملايين طن؛ لكن هذا المستوى من الإنتاج أقل من احتياجات الاستهلاك في البلاد والتي تقدر بنحو 5.2 مليون طن سنويا.
جدير بالذكر أن استمرار الجفاف في كينيا أثر على أداء قطاعها الزراعي لعدة سنوات، فيما تراهن السلطات على تعزيز الاستثمارات في دعم الأسمدة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107805292
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