كينيا تعتزم زيادة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين لـ 600 ألف طن لتحسين الإنتاج

MENAFN - Al-Borsa News) كشف وزير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية في كينيا ميثيكا لينتوري، أن حكومة بلادها تعتزم توفير 600 ألف طن من الأسمدة المدعومة لصالح صغار المزارعين كجزء من برنامج الدعم الخاص بالحكومة للعام الجاري 2024 .

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير لينتوري، قوله: إن تعزيز برنامج دعم الأسمدة يستهدف بشكل أساسي الذرة (الحبوب الرئيسية المستهلكة في البلاد) والتي تتطلع الحكومة إلى زيادة إنتاجها.

موضوعات100 شركة يابانية وأوكرانية تنضم لمؤتمر تعزيز إعادة البناء الاقتصادي الأوكراني لوك أويل للنفط: مصفاة فولجوجراد بجنوب روسيا تعمل كالمعتاد بوتين يوقع مرسوما يسمح بإجراء معاملات في أسهم روسنفت الروسية

من جانبه، أكد بول رونو، مسئول وزارة الزراعة الكينية لتنمية المحاصيل أنه“سيتم تسريع توزيع الأسمدة المدعومة على المزارعين من أجل توافرها قبل بدء موسم الأمطار الطويل”.

ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، من المتوقع أن يرتفع محصول الذرة بنسبة 30% ليصل إلى 4 ملايين طن؛ لكن هذا المستوى من الإنتاج أقل من احتياجات الاستهلاك في البلاد والتي تقدر بنحو 5.2 مليون طن سنويا.

جدير بالذكر أن استمرار الجفاف في كينيا أثر على أداء قطاعها الزراعي لعدة سنوات، فيما تراهن السلطات على تعزيز الاستثمارات في دعم الأسمدة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي.

المصدر: