نائب وزير السياحة: إطلاق منصة موحدة للسياحة الصحية في مصر قريبا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة غادة شلبي، أن الوزارة تسعى إلى وضع السياحة الصحية في مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأضافت شلبي – خلال المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية – أن وزارة السياحة والآثار ستعلن إنشاء منصة موحدة للسياحة الصحية بجزئيها العلاجي والاستشفائي، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية المقرر عقده يومي 2 و3 مارس المقبل.
موضوعات متعلقة
فؤاد: مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة بأبي رواش بادرة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي “الاعتماد والرقابة”: مصر قادرة وبقوة علي المنافسة إقليميا ودولياً في السياحة العلاجية “المحكمة الدستورية العليا” تصدر حكمها فى دعوى إعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام
وأوضحت أن وزارة السياحة والآثار تستهدف التعاقد مع خبراء دوليين لتحليل المناطق التي تزخر بالسياحة الاستشفائية في مصر، من أجل إعداد استراتيجية موحدة للسياحة الصحية في مصر تفتح الباب أمام المستثمرين لتوضيح خريطة كاملة للمناطق الاستثمارية والعوائد الاقتصادية منها، وشددت على أن مصر تملك العديد من المقومات التي تؤهلها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال السياحة الصحية.
يذكر أن المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي للسياحة يشارك به وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، بالإضافة إلى محافظي جنوب سيناء خالد فودة والوادى الجديد محمد الزملوط، وأسوان أشرف عطية والقاهرة خالد عبدالعال، والدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة، وعدد من العاملين بالقطاع الصحي والسياحي.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107805291
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.