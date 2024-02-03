نائب وزير السياحة: إطلاق منصة موحدة للسياحة الصحية في مصر قريبا

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة غادة شلبي، أن الوزارة تسعى إلى وضع السياحة الصحية في مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأضافت شلبي – خلال المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية – أن وزارة السياحة والآثار ستعلن إنشاء منصة موحدة للسياحة الصحية بجزئيها العلاجي والاستشفائي، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية المقرر عقده يومي 2 و3 مارس المقبل.

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وأوضحت أن وزارة السياحة والآثار تستهدف التعاقد مع خبراء دوليين لتحليل المناطق التي تزخر بالسياحة الاستشفائية في مصر، من أجل إعداد استراتيجية موحدة للسياحة الصحية في مصر تفتح الباب أمام المستثمرين لتوضيح خريطة كاملة للمناطق الاستثمارية والعوائد الاقتصادية منها، وشددت على أن مصر تملك العديد من المقومات التي تؤهلها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال السياحة الصحية.

يذكر أن المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي للسياحة يشارك به وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، بالإضافة إلى محافظي جنوب سيناء خالد فودة والوادى الجديد محمد الزملوط، وأسوان أشرف عطية والقاهرة خالد عبدالعال، والدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة، وعدد من العاملين بالقطاع الصحي والسياحي.

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