عطية: أسوان مقصداً سياحياً متميزاً على خريطة السياحة العلاجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن المحافظة تتمتع بشهرة واسعة فى مجال السياحة العلاجية، موضحا أنها مصنفة عالمياً بشهادة اللجان المُتخصصة لاحتواء رمالها الساخنة على أعلى نسب للعناصر؛ ما يؤهلها بأن تظل مقصداً سياحياً متميزاً على خريطة السياحة العلاجية ، ولاسيما فى ظل توافر البنية الأساسية من فنادق ونقل سياحي ومطارات وموانئ وشبكة طرق، فضلاً عن توافر الخبرات والقدرات البشرية فى المجال السياحي.
وقال المحافظ – خلال مشاركته، اليوم في فعاليات المؤتمر الصحفي بالقاهرة الخاص بتدشين المؤتمر الدولي“تطبيقات السياحة الصحية المصرية” بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيقام خلال يومى 2 و 3 مارس القادم – إلى الدعم اللامحدود من رئيس الجمهورية للقطاع السياحي، وإعطاء الأولوية والأهمية له باعتبار أن صناعة السياحة وقطاعها العريض، لا تستوعب فقط العمالة المباشرة ، ولكن يمتد تأثيره المباشر على أكثر من 90 مهنة وحرفة تحقق دخلا غير مباشر لملايين المواطنين.
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ولفت المحافظ – بحسب بيان أصدره اليوم – إلى أن“هذه التحديات تجعلنا نتشارك ونناقش ونفكر برؤية جديدة للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمي؛ يليق بالمقومات والإمكانيات التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية فى مجال السياحة العلاجية والاستشفائية”.
وأشار إلى سعي المحافظة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للاستثمار الأمثل للتنوع في المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحي لأسوان؛ وهو الذى يظهر جلياً في تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية والسفاري والصيد والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى توافر مراكز الاستشفاء والاستجمام.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107805289
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