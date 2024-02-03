عطية: أسوان مقصداً سياحياً متميزاً على خريطة السياحة العلاجية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن المحافظة تتمتع بشهرة واسعة فى مجال السياحة العلاجية، موضحا أنها مصنفة عالمياً بشهادة اللجان المُتخصصة لاحتواء رمالها الساخنة على أعلى نسب للعناصر؛ ما يؤهلها بأن تظل مقصداً سياحياً متميزاً على خريطة السياحة العلاجية ، ولاسيما فى ظل توافر البنية الأساسية من فنادق ونقل سياحي ومطارات وموانئ وشبكة طرق، فضلاً عن توافر الخبرات والقدرات البشرية فى المجال السياحي.

وقال المحافظ – خلال مشاركته، اليوم في فعاليات المؤتمر الصحفي بالقاهرة الخاص بتدشين المؤتمر الدولي“تطبيقات السياحة الصحية المصرية” بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيقام خلال يومى 2 و 3 مارس القادم – إلى الدعم اللامحدود من رئيس الجمهورية للقطاع السياحي، وإعطاء الأولوية والأهمية له باعتبار أن صناعة السياحة وقطاعها العريض، لا تستوعب فقط العمالة المباشرة ، ولكن يمتد تأثيره المباشر على أكثر من 90 مهنة وحرفة تحقق دخلا غير مباشر لملايين المواطنين.

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ولفت المحافظ – بحسب بيان أصدره اليوم – إلى أن“هذه التحديات تجعلنا نتشارك ونناقش ونفكر برؤية جديدة للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمي؛ يليق بالمقومات والإمكانيات التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية فى مجال السياحة العلاجية والاستشفائية”.

وأشار إلى سعي المحافظة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للاستثمار الأمثل للتنوع في المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحي لأسوان؛ وهو الذى يظهر جلياً في تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية والسفاري والصيد والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى توافر مراكز الاستشفاء والاستجمام.

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