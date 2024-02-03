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لوك أويل للنفط: مصفاة فولجوجراد بجنوب روسيا تعمل كالمعتاد

2/3/2024 2:19:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة لوك أويل المالكة لمصفاة فولجوجراد النفطية في جنوب روسيا إن المصفاة تعمل كالمعتاد عقب حريق في وقت سابق السبت.

كانت السلطات المحلية قد ذكرت أنه جرى إخماد حريق في المنشأة عقب هجوم بطائرة مسيرة.

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وكان مصدر أوكراني قد قال لرويترز إن طائرتين مسيرتين قصفتا منشأة رئيسية لمعالجة النفط في مصفاة فولجوجراد اليوم السبت في عملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني.

المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107805288

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