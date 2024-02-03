لوك أويل للنفط: مصفاة فولجوجراد بجنوب روسيا تعمل كالمعتاد

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة لوك أويل المالكة لمصفاة فولجوجراد النفطية في جنوب روسيا إن المصفاة تعمل كالمعتاد عقب حريق في وقت سابق السبت.

كانت السلطات المحلية قد ذكرت أنه جرى إخماد حريق في المنشأة عقب هجوم بطائرة مسيرة.

موضوعات100 شركة يابانية وأوكرانية تنضم لمؤتمر تعزيز إعادة البناء الاقتصادي الأوكراني كينيا تعتزم زيادة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين لـ 600 ألف طن لتحسين الإنتاج بوتين يوقع مرسوما يسمح بإجراء معاملات في أسهم روسنفت الروسية

وكان مصدر أوكراني قد قال لرويترز إن طائرتين مسيرتين قصفتا منشأة رئيسية لمعالجة النفط في مصفاة فولجوجراد اليوم السبت في عملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني.

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