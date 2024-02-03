لوك أويل للنفط: مصفاة فولجوجراد بجنوب روسيا تعمل كالمعتاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة لوك أويل المالكة لمصفاة فولجوجراد النفطية في جنوب روسيا إن المصفاة تعمل كالمعتاد عقب حريق في وقت سابق السبت.
كانت السلطات المحلية قد ذكرت أنه جرى إخماد حريق في المنشأة عقب هجوم بطائرة مسيرة.
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وكان مصدر أوكراني قد قال لرويترز إن طائرتين مسيرتين قصفتا منشأة رئيسية لمعالجة النفط في مصفاة فولجوجراد اليوم السبت في عملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107805288
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