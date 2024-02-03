100 شركة يابانية وأوكرانية تنضم لمؤتمر تعزيز إعادة البناء الاقتصادي الأوكراني

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت مصادر يابانية بأنه من المتوقع أن تشارك حوالي 100 شركة من اليابان وأوكرانيا في مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا في 19 فبراير في طوكيو.

وذكرت المصادر المطلعة اليوم السبت -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- أنه قبل انعقاد المؤتمر الياباني-الأوكراني لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي، تدرس طوكيو اتخاذ إجراءات لتشجيع الشركات اليابانية على إطلاق أعمال تجارية في أوكرانيا، من أجل المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب.

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