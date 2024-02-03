100 شركة يابانية وأوكرانية تنضم لمؤتمر تعزيز إعادة البناء الاقتصادي الأوكراني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت مصادر يابانية بأنه من المتوقع أن تشارك حوالي 100 شركة من اليابان وأوكرانيا في مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا في 19 فبراير في طوكيو.
وذكرت المصادر المطلعة اليوم السبت -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- أنه قبل انعقاد المؤتمر الياباني-الأوكراني لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي، تدرس طوكيو اتخاذ إجراءات لتشجيع الشركات اليابانية على إطلاق أعمال تجارية في أوكرانيا، من أجل المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب.
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