الاعتماد والرقابة: مصر قادرة وبقوة علي المنافسة إقليميا ودولياً في السياحة العلاجية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مصر قادرة ومؤهلة بقوة للمنافسة اقليميا ودوليا في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية، خاصة بعد تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والتي أحدثت تغيراً كبيراً في صورة المنظومة الصحية المصرية.

وأشار طه إلى أن شرط حصول المنشآت الصحية على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قبل انضمامها للمنظومة الجديدة يعد نقطة الانطلاق لدفع عجلة قطاع السياحة الصحية حيث تلبي احتياجات طالبي خدمات السياحية العلاجية من خلال توفير الكوادر البشرية عالية الكفاءة، والبنية التحتية المتطورة والمرافق الصحية الحكومية والخاصة القادرة على تقديم خدمات طبية متنوعة وبمستويات جودة عالية لاستقبال المرضى من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن جودة الخدمات الصحية هو أحد أهم المتطلبات التي يبحث عنها المريض الدولي .

موضوعات“المحكمة الدستورية العليا” تصدر حكمها فى دعوى إعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام “الجامعة الأمريكية” تفوز بالمركز الأول بمسابقة بحوث“CFA institute” عطية: أسوان مقصداً سياحياً متميزاً على خريطة السياحة العلاجية

جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء للإعلان عن إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي“تطبيقات السياحة الصحية المصرية” والمقرر انعقاده في الفترة من 2-3 مارس 2024 وبرئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبحضور موسع لوفود عربية وأجنبية، لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الدولية الناجحة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية والاستفادة منها لتصبح مصر قبلة السياحة الصحية عالميا.

شارك بالحضور، السفيرة سها ناشد، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان، د. غادة شلبي، نائب وزير السياحة، ود. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، د.حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، ود. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب لفيف من المتخصصين والخبراء في مجالي الصحة والسياحة.

أوضح د.أحمد طه، أن حصول المنشأة الصحية على شهادة اعتماد جهار المعتمدة دوليا من (الاسكوا)، وشهادة التميز في السياحة العلاجية“GAHAR- TEMOS” يعد عامل جذب هام للمريض الدولى ويعطي الثقة في مستوي تميز الخدمة الطبية المقدمة وتطابقها مع أعلى مستويات جودة الخدمات الصحية والعلاجية العالمية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر على خريطة السياحة الصحية الإقليمية والدولية وإعتبارها واجهة سياحية وطبية موثوقة، بما يزيد من إقبال السائحين والمستثمرين على حد سواء، ويساعد على زيادة الدخل القومي ويمثل مصدر للعملة الأجنبية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية يحظى باهتمام عالمي حيث يتوافد عليه مابين ٦٠- ٧٠ مليون سائح على مناطق السياحة الصحية العالمية سنويا، ويقدر حجم الانفاق ب ٨٠ مليار دولار سنوياً، لذلك نجد ضرورة ملحة لسرعة البدء في تنفيذ خطة وطنية لدخول مصر ضمن هذا القطاع ولتجد مكانها المناسب في الريادة بما حباها الله به من موقع جغرافي فريد يتوسط العالم ومن امتلاكها للعديد من المناطق السياحية والأثرية والاستشفائية المتنوعة، وكذلك بما يمتكله القطاع الصحي من بنية تحتية متطورة، وبما يتمتع به كوادرها الطبية من سمعة اقليمية ودولية طبية متميزة.

وثمن د أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أهمية تنظيم المؤتمر الدولي“تطبيقات السياحة الصحية المصرية” في تعزيز قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية، من خلال عرض الثروات الطبيعية والامكانيات الطبية المتميزة المتاحة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تحقيق التنسيق والشراكة بين كافة الأطراف المعنية لجذب السائحين الراغبين في الجمع بين العلاج والرعاية الصحية مع الاستمتاع بالوجهات السياحية الجذابة وبأسعار منخفضة بما يجعل تجربتهم ذات طابع مميز، وهو ما يتسق مع استراتيجية الجمهورية الجديدة للتنمية الشاملة والمستدامة وخطة التطوير والنمو الاقتصادي من خلال استثمار كافة الامكانيات والقدرات المتاحة بمختلف القطاعات.

المصدر: