150 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات ((شيرى))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة جى بى أوتو، أسعار طرازات شيرى (أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7، وتيجو 8) موديلات 2024، بقيمة تتراوح من 85 إلى 150 ألف جنيه، بداية شهر فبراير الجارى.
وسجلت أسعار (( أريزو 5)) الفئة الأولى ((المانويل)) نحو 740 ألف جنيه، والفئة الثانية ((اتوماتيك)) بسعر 785 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((الهاى لاين )) بـ 810 آلاف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 85 ألف جنيه.
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كما حددت الشركة أسعار السيارة (( تيجو 3))، التى يتم تقديمها عبر فئة لتسجل نحو 955 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الجديدة، بزيادة تقدر بنحو 105 آلاف جنيه.
وقدرت الشركة أسعار ((تيجو 7)) الفئة الأولى ((BASE LINE)) سجلت نحو 1.125 مليون جنيه، والفئة الثانية((الهاى لاين)) بـ 1.185 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 135 ألف جنيه.
فيما سجلت ((تيجو8)) ذات الـ 5 مقاعد المجمعة محلياً، الفئة الأولى ((COMFORT)) بنحو 1.335 مليون جنيه، بينما الفئة الثانية ((LUXURY)) تباع بسعر 1.410 مليون جنيه.
وجاءت (( تيجو 8)) ذات الـ7 مقاعد المجمعة محلياً، لتسجل الفئة الأولى ((COMFORT)) نحو 1.385 مليون جنيه، بينما الفئة الثانية ((LUXURY))تباع سعر 1.460 مليون جنيه، بزيادة ما بين 150 ألف جنيه.
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