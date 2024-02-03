150 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات ((شيرى))

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة جى بى أوتو، أسعار طرازات شيرى (أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7، وتيجو 8) موديلات 2024، بقيمة تتراوح من 85 إلى 150 ألف جنيه، بداية شهر فبراير الجارى.

وسجلت أسعار (( أريزو 5)) الفئة الأولى ((المانويل)) نحو 740 ألف جنيه، والفئة الثانية ((اتوماتيك)) بسعر 785 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((الهاى لاين )) بـ 810 آلاف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 85 ألف جنيه.

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كما حددت الشركة أسعار السيارة (( تيجو 3))، التى يتم تقديمها عبر فئة لتسجل نحو 955 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الجديدة، بزيادة تقدر بنحو 105 آلاف جنيه.

وقدرت الشركة أسعار ((تيجو 7)) الفئة الأولى ((BASE LINE)) سجلت نحو 1.125 مليون جنيه، والفئة الثانية((الهاى لاين)) بـ 1.185 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 135 ألف جنيه.

فيما سجلت ((تيجو8)) ذات الـ 5 مقاعد المجمعة محلياً، الفئة الأولى ((COMFORT)) بنحو 1.335 مليون جنيه، بينما الفئة الثانية ((LUXURY)) تباع بسعر 1.410 مليون جنيه.

وجاءت (( تيجو 8)) ذات الـ7 مقاعد المجمعة محلياً، لتسجل الفئة الأولى ((COMFORT)) نحو 1.385 مليون جنيه، بينما الفئة الثانية ((LUXURY))تباع سعر 1.460 مليون جنيه، بزيادة ما بين 150 ألف جنيه.