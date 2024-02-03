الذهب يواصل التراجع وعيار 21 يسجل 3700 جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقاً بغرفة القاهرة التجارية لـ”البورصة”، إن أسعار المعدن الأصفر واصلت التراجع بتعاملات اليوم السبت، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه بتراجع قدره 400 جنيه.
وأرجع نجيب الانخفاض إلى استمرار تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي، مشيراً إلى أن عدم وضوح التوقعات الخاصة باستمرار الاتجاه نحو الانخفاض، وفى انتظار ما يحدث عند فتح السوق يوم الإثنين المقبل.
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وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4100 جنيه متراجعاً بنحو 300 جنيه، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 200 جنيه ليسجل 3100 جنيه، واستقر سعر الأوقية عند 2040 جنيه.
وتراجع سعر الدولار فى السوق الموازي منذ مساء يوم الخميس الماضى، ليفقد نحو أكثر من 10 جنيها من قيمته، ليسجل نحو 65 جنيها خلال تعاملات اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
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