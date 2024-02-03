الذهب يواصل التراجع وعيار 21 يسجل 3700 جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقاً بغرفة القاهرة التجارية لـ”البورصة”، إن أسعار المعدن الأصفر واصلت التراجع بتعاملات اليوم السبت، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه بتراجع قدره 400 جنيه.

وأرجع نجيب الانخفاض إلى استمرار تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي، مشيراً إلى أن عدم وضوح التوقعات الخاصة باستمرار الاتجاه نحو الانخفاض، وفى انتظار ما يحدث عند فتح السوق يوم الإثنين المقبل.

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وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4100 جنيه متراجعاً بنحو 300 جنيه، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 200 جنيه ليسجل 3100 جنيه، واستقر سعر الأوقية عند 2040 جنيه.

وتراجع سعر الدولار فى السوق الموازي منذ مساء يوم الخميس الماضى، ليفقد نحو أكثر من 10 جنيها من قيمته، ليسجل نحو 65 جنيها خلال تعاملات اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.