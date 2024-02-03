سعر ((نيسان سنترا)) يلامس المليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أخطرت شركة ((نيسان إيجيبت))، الوكيل المحلى للعلامة اليابانية ((نيسان )) شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات ((صنى، وسنترا)) موديل 2024، بزيادة تبدأ من 83 ألف جنيه، وتصل إلى 150 ألفًا خلال فبراير الجارى.
ورفعت الشركة أسعار طرازات ((صنى)) موديل 2024 نحو 83 ألف جنيه، وسجلت الفئة الأولى ((مانويل)) نحو 695.4 ألف جنيه، والفئة الثانية ((أوتوماتيك)) نحو 726.5 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((أوتوماتيك إى إكس)) بسعر 747 ألف جنيه، والفئة الرابعة ((اوتوماتيك سوبر صالون)) بـ 761 ألف جنيه.
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وينتمى طراز ((نيسان صنى)) موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، يخرج قوة 108 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك. وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.
وتقدم الشركة ((نيسان سنترا)) موديل 2024 عبر فئتين فقط، الفئة الأولى ((BASE)) بسعر 971 ألف جنيه، والفئة الثانية ((UPPER)) بسعر 999 ألف جنيه فى السوق المحلى، بارتفاع بلغت قيمته نحو 150 ألف جنيه عن الأسعار السابقة.
وتنتمى طرازات ((نيسان سنترا)) موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، يخرج قوة قدرها 118 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.
وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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