سعر ((نيسان سنترا)) يلامس المليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أخطرت شركة ((نيسان إيجيبت))، الوكيل المحلى للعلامة اليابانية ((نيسان )) شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات ((صنى، وسنترا)) موديل 2024، بزيادة تبدأ من 83 ألف جنيه، وتصل إلى 150 ألفًا خلال فبراير الجارى.

ورفعت الشركة أسعار طرازات ((صنى)) موديل 2024 نحو 83 ألف جنيه، وسجلت الفئة الأولى ((مانويل)) نحو 695.4 ألف جنيه، والفئة الثانية ((أوتوماتيك)) نحو 726.5 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((أوتوماتيك إى إكس)) بسعر 747 ألف جنيه، والفئة الرابعة ((اوتوماتيك سوبر صالون)) بـ 761 ألف جنيه.

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وينتمى طراز ((نيسان صنى)) موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، يخرج قوة 108 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك. وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتقدم الشركة ((نيسان سنترا)) موديل 2024 عبر فئتين فقط، الفئة الأولى ((BASE)) بسعر 971 ألف جنيه، والفئة الثانية ((UPPER)) بسعر 999 ألف جنيه فى السوق المحلى، بارتفاع بلغت قيمته نحو 150 ألف جنيه عن الأسعار السابقة.

وتنتمى طرازات ((نيسان سنترا)) موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، يخرج قوة قدرها 118 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.