تسليم الدعم الملكي السنوي بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلمت 448 جمعية ومركزا ومؤسسة خيرية تعنى برعاية الأيتام والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة اليوم السبت، الدعم الملكي السنوي الذي يقدم في إطار المبادرة الملكية، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأطلقت مبادرة دعم وتمكين الجمعيات والمراكز، التي تعُنى برعاية الأيتام وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ومسنين عام 2011، بالتنسيق مع وزارة التـنمية الاجتماعية التي تقوم باختيار الجمعيات والمراكز والمؤسسات المستفيدة، في إطار منظومة شفافة من المعايير والأسس، التي تراعي تحقيق العدالة.



وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، خلال تسليم الدعم للجهات المستحقة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، إن هذه المبادرة تجسد الاهتمام الملكي بتمكين جمعيات ومؤسسات ومراكز من الاستمرار في تقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة، وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في جميع محافظات المملكة.

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