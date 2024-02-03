تطوير المناهج : هكذا سيكون امتحان التوجيهي بالاردن عام 2026
التاريخ
2/3/2024 10:09:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق إن امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 سيكون من خلال بنك الأسئلة .
واكد في تصريحات صحفية اليوم ان ذلك بعد أن مرَ هذا الامتحان بعدة مراحل من الاختبارات والقياسات المتوافقة.
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