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تطوير المناهج : هكذا سيكون امتحان التوجيهي بالاردن عام 2026

2/3/2024 10:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق إن امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 سيكون من خلال بنك الأسئلة .

واكد في تصريحات صحفية اليوم ان ذلك بعد أن مرَ هذا الامتحان بعدة مراحل من الاختبارات والقياسات المتوافقة.

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