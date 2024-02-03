القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا 7 مسيّرات فوق البحر الأحمر

القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا 7 مسيّرات فوق البحر الأحمر
التاريخ
2/3/2024 10:09:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية ان السفينة "يو إس إس كارني" أسقطت مسيّرة فوق خليج عدن -أمس الجمعة- كما أسقطنا 7 مسيّرات فوق البحر الأحمر ولم يُبلّغ عن إصابات أو أضرار.
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