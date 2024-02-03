ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين ينطلق غدا

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة تنطلق مساء غد (الأحد) منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12لألعاب القوى للمعاقين والذي يحتضنه نادي الثقة للمعاقين بالشارقة خلال الفترة من 4 إلى 6 فبرايرالجاري.

يشارك في منافسات الملتقى 291 لاعبا ولاعبة، يمثلون 38 دولة هي الجزائر وأرمينيا و أستراليا و النمسا و البرازيل وبلجيكا و بيرمودا والبحرين و كندا و جمهورية التشيك وفنلندا و فرنسا وبريطانيا و ألمانيا واليونان و الهند وإيرلندا والعراق واليابان والكويت ولبنان ولوكسمبرج وجمهورية مولدوفا وموريشيوس وهولندا والنرويج ونيوزيلندا وعمان وقطر وجنوب أفريقيا ورومانيا و سويسرا والمملكة العربية السعودية و سوريا وتايلاند وتونس والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات ممثلة في أندية الدولة للمعاقين وهي (أبوظبي لأصحاب الهمم – العين لأصحاب الهمم – خورفكان للمعاقين – عجمان للمعاقين – دبي لأصحاب الهمم – نادي الثقة للمعاقين - نادي الظفرة للمعاقين).

تقام الفعاليات في منافسات المضمار 100م ، 200م ، 400م ، 800م ، 1500م ، 5000م إلى جانب منافسات الميدان ( صولجان – قرص – الرمح – الجلة –الوثب العالي –الوثب الطويل – الوثب الثلاثي ) وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية والبتر.

وتشارك أندية الإمارات في الملتقى بـ 64 لاعبا ولاعبة منهم عشرون لاعبة و44 لاعبا في مقدمتهم البطل الأولمبي محمد القايد وعدد من اللاعبين أصحاب الأرقام العالمية واللاعبين الجدد.

وتوجه الدكتور طارق سلطان بن خادم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (نصير المعاقين) على دعمه لذوي الإعاقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على رعايته لهذه التظاهرة الرياضية الكبيرة مثمناً الدور الكبير ظل يلعبه نادي الثقة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ما انعكس إيجاباً على رياضة المعاقين التي تسير بخطوات حثيثة إلى الأمام.

وأكد ابن خادم أن الملتقى يشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام ولا أدل على ذلك من زيادة أعداد اللاعبين المشاركين والدول المشاركة، موضحاً أن إمارة الشارقة استطاعت وضع اسمها على خريطة أفضل المدن في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وأضحت الإماراة قبلة لأبطال العالم لتحسين أرقامهم العالمية لما توفره الإمارة من بنية تحتية ومرافق على أعلى المستويات العالمية في مجال رياضة ذوي الإعاقة.

ووجه ابن خادم الشكر والتقدير إلى رعاة الملتقى مؤكدا أهمية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والمجتمعية لأنشطة وبرامج النادي وأكد دور الإعلام الفعال في تسليط الضوء على الملتقى وإبراز الجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لتقديم الدعم والرعاية الكاملين لفئات ذوي الإعاقة التي أثبتت قدرات وإمكانات كبيرة ونجحت في تشريف الدولة بالعديد من المحافل الرياضية العالمية.

من جانبه قال المستشار حميد العبار رئيس لجنة التسويق والإستثمار :" إن حرص الرعاة على دعم الملتقى إنما يأتي في إطار حرص مؤسساتنا على دعم أصحاب الهمم لما يحققونه من إنجازات للدولة".

يحظى الملتقى برعاية مميزة إذ تشمل الرعاية الذهبية كلا من مصرف الشارقة الإسلامي، ودائرة المواني البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأصباغ ناشونال، بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) بينما تضم الرعاية البرونزية كلا من شركة المروان للمقاولات، والشارقة للتأمين، وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي، وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة وبيئة .

وأكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين تطبيق قوانين الإتحاد الدولى لرياضة المعاقية / IPC / الجديدة على أن يتم دمج الفئات واحتساب النقاط إلى جانب تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل منافسة مشيرا إلى أن الملتقى سيصاحبه العديد من البرامج التراثية والمجتمعية للتعريف بإمارة الشارقة ودورها الثقافي.

وقد أكمل فرسان الإرادة أبطال الإمارات استعداداتهم لخوض منافسات الملتقى رافعين شعار التحدي في مواجهة أبطال العالم .

وأكد البطل الأولمبي محمد القايد أن الملتقى فرصة حقيقية للمنافسة مع أبطال العالم المتواجدين من مختلف بلدان العالم ومنهم لاعبو الفريق التايلندي والتونسي مشيرا إلى أن أبناء الإمارات دائما عند العهد على منصات التتويج.

من جانبه قال عبد الغفور الرئيسي رئيس لجنة الإعلام والإتصال إنه تم تدشين المركز الإعلامي للبطولة لتسهيل مهمة وسائل الإعلام عبر تويفر المواد الخبرية والنتائج والصور والفيديوهات.

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