2313 لاعباً ولاعبةً في انطلاقة دولية الفجيرة الـ11 للتايكواندو



برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يشهد مجمع زايد الرياضي بالفجيرة انطلاقة البطولة الدولية للتايكواندو في نسختها الـ11، وذلك عقب ختام البطولة العربية الرابعة التي أسدل الستار على فعالياتها أول من أمس، وأعلنت اللجنة المنظمة بنادي الفجيرة للفنون القتالية تفصيلات بطولة الفجيرة الدولية 11 ذات التصنيف (G2) من 4 وحتى 7 فبراير المقبل والتي تشهد المشاركة الأكبر من نوعها بوجود 2313 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، وسط منافسة قوية بينهم بهدف الصعود إلى منصة التتويج.

منطقة افتراضية

خصصت إدارة البطولة منطقة للتايكواندو الافتراضية المرة الأولى حيث سيتمكن المشاركون من تجربة اللعبة الافتراضية للتايكواندو التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للتايكوندو. ورحب الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو بالفرق المشاركة، وقال إن البطولة تقام انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة باستضافة الأحداث الرياضية العالمية، لدورها المهم في تعزيز النشاط الرياضي والسياحي في الإمارة.

وأضاف إن هذه النسخة ستشهد حدثاً تاريخياً يسجل المرة الأولى، وهو منح الاتحاد الدولي للتايكواندو جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تقديراً لدور سموّه في دعم اللاجئين على مستوى العالم.

نجوم بارزون

أكد نادر أبو شاويش مدير البطولة ونادي الفجيرة للفنون القتالية اكتمال الاستعدادات لاستضافة النسخة 11 من بطولة الفجيرة الدولية، مشيراً إلى أنها ستشهد نظاماً تقنياً تحكيمياً المرة الأولى سيستخدم في أولمبياد باريس 2024 ما يمنح ميزة للاعبين لمعرفة هذا النظام وتعزيز الثقة لديهم ويمكنهم من الاستعداد للأولمبياد.

وأكد أبو شاويش مشاركة نخبة اللاعبين عالمياً في بطولة الفجيرة التي تعد الوحيدة ضمن التصنيف الدولي G2، لتصبح الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والثانية على مستوى القارة الآسيوية.

وأضاف أبو شاويش، إن القائمة تضم أبطالاً سبق لهم الفوز بألقاب عالمية، وحققوا العديد من الإنجازات الدولية في البطولات في السنوات الماضية، إضافة إلى نجوم سبق لهم المشاركة في الألعاب الأولمبية. وأشار أبو شاويش إلى أن نادي الفجيرة للفنون القتالية أكمل إعداده للمشاركة في البطولة الدولية بعد مرحلة مهمة من الاستعداد بمعسكر دولي شهد العديد من المنتخبات العربية والآسيوية التي تضم العديد من الأبطال الذين سبق لهم الحصول على ألقاب عالمية، لتوفير فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات للاعبي ولاعبات النادي.

وأشار محمد شعبان عضو الاتحاد الدولي التايكواندو المشرف الفني لأولمبياد باريس 2024 إلى أهمية موعد

ومشاركة اللاعبين في الفجيرة كمحطة إعداد لتصفيات باريس والأولمبياد لافتاً لدور الإمارات الرائد في دعم رياضة التايكواندو.

ختام وتألق

من ناحية أخرى، اختتمت لقاءات بطولة كأس العرب للتايكواندو المفتوحة بنسختها الرابعة، وأظهرت المسابقة ذات النجمة الواحدة (G1)، بمشاركة فاقت 1.306 لاعبين ولاعبات، طبيعة التنافس بين الجميع على خطف المراكز المتقدمة والإثارة المرتفعة مع ظهور أسماء جديدة قدمت نفسها بقوة في البطولة وأبرزهم أبطال مصر وتونس والأردن والسعودية، وتمكن نادي الفجيرة للفنون القتالية من تحقيق إنجاز مميز في بطولة كأس العرب للتايكواندو حيث توج أبطال النادي بذهبيتين و فضيتين و12 ميدالية برونزية.





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