طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر ومثيرة للغبار، تكون شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:27 والثاني عند الساعة 52:07، والجزر الأول عند الساعة 14:53 والثاني عند الساعة 07:00.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 10:50 والثاني عند الساعة 22:19 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 18 70 40

دبي 22 19 70 45

الشارقة 23 18 75 30

عجمان 23 19 70 40

أم القيوين 23 19 70 40

رأس الخيمة 24 18 70 35

الفجيرة 25 18 60 30

العـين 22 14 70 40

ليوا 22 15 80 35

الرويس 20 17 75 40

السلع 21 16 85 30

دلـمـا 21 18 65 45

طنب الكبرى 22 18 85 35

طنب الصغرى 22 18 85 35

أبو موسى 21 18 65 45