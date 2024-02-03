طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر ومثيرة للغبار، تكون شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س.
وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:27 والثاني عند الساعة 52:07، والجزر الأول عند الساعة 14:53 والثاني عند الساعة 07:00.
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 10:50 والثاني عند الساعة 22:19 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 22 18 70 40
دبي 22 19 70 45
الشارقة 23 18 75 30
عجمان 23 19 70 40
أم القيوين 23 19 70 40
رأس الخيمة 24 18 70 35
الفجيرة 25 18 60 30
العـين 22 14 70 40
ليوا 22 15 80 35
الرويس 20 17 75 40
السلع 21 16 85 30
دلـمـا 21 18 65 45
طنب الكبرى 22 18 85 35
طنب الصغرى 22 18 85 35
أبو موسى 21 18 65 45
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