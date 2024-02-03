خبرني : القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا 7 مسيّرات فوق البحر الأحمر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قالت القيادة الوسطى الأميركية ان السفينة "يو إس إس كارني" أسقطت مسيّرة فوق خليج عدن -أمس الجمعة- كما أسقطنا 7 مسيّرات فوق البحر الأحمر ولم يُبلّغ عن إصابات أو أضرار.
وأضافت في بيان السبت
: نفذنا الجمعة ضربات ضد 4 مسيّرات تابعة للحوثيين كانت جاهزة للانطلاق.
وتابعت القيادة الوسطى :
المسيّرات كانت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
واردفت
: المسيّرات شكّلت تهديدا للسفن وللبحرية الأميركية في المنطقة، ودمرناها دفاعا عن النفس.
وتابعت
:
إجراءاتنا ستحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر، وستجعل المياه الدولية أكثر أمنا.
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