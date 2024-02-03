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خبرني : القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا 7 مسيّرات فوق البحر الأحمر

2/3/2024 9:20:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قالت القيادة الوسطى الأميركية ان السفينة "يو إس إس كارني" أسقطت مسيّرة فوق خليج عدن -أمس الجمعة- كما أسقطنا 7 مسيّرات فوق البحر الأحمر ولم يُبلّغ عن إصابات أو أضرار.

وأضافت في بيان السبت
: نفذنا الجمعة ضربات ضد 4 مسيّرات تابعة للحوثيين كانت جاهزة للانطلاق.

وتابعت القيادة الوسطى :
المسيّرات كانت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

واردفت
: المسيّرات شكّلت تهديدا للسفن وللبحرية الأميركية في المنطقة، ودمرناها دفاعا عن النفس.

وتابعت
:
إجراءاتنا ستحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر، وستجعل المياه الدولية أكثر أمنا.

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