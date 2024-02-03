خبرني : التنظيف الهوسي.. ترند يثير الجدل عبر تيك توك

MENAFN - Khaberni) خبرني - تصدر ترند "التنظيف الهوسي" تطبيق "تيك توك" في الآونة الأخيرة، بشكل أثار جدلا بين المتخصصين.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن هذا المحتوى لاقى رواجا واسعا "بشكل جنوني"، وخلاله يوثق صناع المحتوى لحظة إقدامهم على تنظيف محتويات منزلهم، كالأطباق المتسخة وغيرها.

وأطلق مستخدمون على هذه التصرفات مصطلح "التنظيف الهوسي"، وهي التي تعني في حقيقتها معاناة أشخاص من أفكار وسواسية يستحيل السيطرة عليها.

وشرح نيلو نيكو، كبير المسؤولين السريريين في مجموعة "ألتر هيلث" في كاليفورنيا، حقيقة مصطلح "الهوس التنظيفي"، مؤكدا أن الهدف منه بالنسبة للمقاطع المتداولة جذب الانتباه: "هي ترسم في حقيقتها عنصرا سلبيا في الأمر".

فيما كشف الدكتور آرون تندلر، طبيب نفسي، أن مصطلح الهوس يدل على زيادة النشاط الموجه نحو الهدف لدى الأشخاص، ممن يعانون من اضطراب ثنائي القطب على سبيل المثال.

أوضح "تندلر" أن الهوس يدوم لـ4 أيام على الأقل حالما كان خفيفا، مع زيادة طاقة الشخص خلال اليوم، أما التنظيف الهوسي فيعادل اضطراب الوسواس القهري، وهو في حقيقته مرضا مزمنا".

أضاف: "حينما يعاني المريض الوسواس القهري، تكون لديه مخاوف متطفلة، بشكل يغلب عليه القلق المفرط".

عن سلوكيات المصاب بالوسواس القهري، ذكر "تندلر": "ينظف باستمرار ويغسل الملابس ويرتدي قفازات طوال الوقت، وهذا يفوق الوضع الذي يؤدي فيه الشخص العادي هذه السلوكيات لعدد من الساعات على مدار أسبوع بأكلمه".