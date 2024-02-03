خبرني : التنظيف الهوسي.. ترند يثير الجدل عبر تيك توك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تصدر ترند "التنظيف الهوسي" تطبيق "تيك توك" في الآونة الأخيرة، بشكل أثار جدلا بين المتخصصين.
وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن هذا المحتوى لاقى رواجا واسعا "بشكل جنوني"، وخلاله يوثق صناع المحتوى لحظة إقدامهم على تنظيف محتويات منزلهم، كالأطباق المتسخة وغيرها.
وأطلق مستخدمون على هذه التصرفات مصطلح "التنظيف الهوسي"، وهي التي تعني في حقيقتها معاناة أشخاص من أفكار وسواسية يستحيل السيطرة عليها.
وشرح نيلو نيكو، كبير المسؤولين السريريين في مجموعة "ألتر هيلث" في كاليفورنيا، حقيقة مصطلح "الهوس التنظيفي"، مؤكدا أن الهدف منه بالنسبة للمقاطع المتداولة جذب الانتباه: "هي ترسم في حقيقتها عنصرا سلبيا في الأمر".
فيما كشف الدكتور آرون تندلر، طبيب نفسي، أن مصطلح الهوس يدل على زيادة النشاط الموجه نحو الهدف لدى الأشخاص، ممن يعانون من اضطراب ثنائي القطب على سبيل المثال.
أوضح "تندلر" أن الهوس يدوم لـ4 أيام على الأقل حالما كان خفيفا، مع زيادة طاقة الشخص خلال اليوم، أما التنظيف الهوسي فيعادل اضطراب الوسواس القهري، وهو في حقيقته مرضا مزمنا".
أضاف: "حينما يعاني المريض الوسواس القهري، تكون لديه مخاوف متطفلة، بشكل يغلب عليه القلق المفرط".
عن سلوكيات المصاب بالوسواس القهري، ذكر "تندلر": "ينظف باستمرار ويغسل الملابس ويرتدي قفازات طوال الوقت، وهذا يفوق الوضع الذي يؤدي فيه الشخص العادي هذه السلوكيات لعدد من الساعات على مدار أسبوع بأكلمه".
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