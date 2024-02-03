حماس تعيد بسط سلطتها في مناطق غزة التي غادرتها القوات الإسرائيلية

بدأت حركة حماس في نشر قوات شرطة ودفع رواتب جزئية لبعض موظفي الخدمة المدنية في مدينة غزة في الأيام الأخيرة، وتعود إلى الظهور في المناطق التي سحبت إسرائيل الجزء الأكبر من قواتها منها قبل شهر، حسبما قال أربعة سكان ومسؤول بارز في الحركة المسلحة يوم السبت.

تؤكد العلامات التي تشير إلى عودة حماس إلى الظهور في أكبر مدينة في قطاع غزة مدى قدرة الجماعة على الصمود على الرغم من الحملة الجوية والبرية القاتلة التي شنتها إسرائيل ضدها خلال الأشهر الأربعة الماضية. قالت إسرائيل إنها عازمة على سحق حماس عسكريا ومنعها من العودة إلى السلطة في غزة.

في الأيام الأخيرة، جددت القوات الإسرائيلية ضرباتها في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من مدينة غزة، بما في ذلك المناطق التي ورد أنه تم فيها توزيع بعض الرواتب.

وقال أربعة من سكان مدينة غزة لوكالة الأسوشيتدبرس إنه في الأيام الأخيرة، انتشر ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي والملابس المدنية بالقرب من مقر الشرطة والمكاتب الحكومية الأخرى، بما في ذلك بالقرب من مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع.



وقال السكان إنهم رأوا عودة موظفي الخدمة المدنية والغارات الجوية الإسرائيلية اللاحقة بالقرب من المكاتب المؤقتة.

وتمثل عودة الشرطة محاولة لاستعادة النظام في المدينة المدمرة بعد أن سحبت إسرائيل عددًا كبيرًا من قواتها من شمال غزة الشهر الماضي، حسبما قال مسؤول في حماس لوكالة الأسوشيتدبرس، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال المسؤول إن قادة المجموعة أعطوا توجيهات لإعادة فرض النظام في أجزاء من الشمال حيث انسحبت القوات الإسرائيلية، بما في ذلك المساعدة في منع نهب المتاجر والمنازل التي تركها السكان الذين استجابوا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة وتوجهوا إلى النصف الجنوبي من غزة.

وخلال الهجوم البري الإسرائيلي، تركت العديد من المنازل والمباني نصف قائمة أو تحولت إلى أكوام من الخردة والأنقاض والغبار.

قال سعيد عبد البر، من سكان مدينة غزة، إن ابن عمه تلقى أموالاً من مكتب مؤقت لحماس بالقرب من المستشفى الذي تم إنشاؤه لتوزيع 200 دولار على موظفي الحكومة، بما في ذلك ضباط الشرطة وعمال البلدية.

منذ سيطرتها على غزة قبل ما يقرب من 17 عاما، ظلت حماس تدير بيروقراطية حكومية تضم عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك المعلمين وشرطة المرور والشرطة المدنية الذين يعملون بشكل منفصل عن الجناح العسكري السري للجماعة.

ودفع الرواتب الجزئية التي تبلغ 200 دولار لبعض الموظفين الحكوميين على الأقل يشير إلى أن إسرائيل لم توجه ضربة قاضية لحماس، حتى مع زعمها أنها قتلت أكثر من 9000 من مقاتلي حماس.

وقال أحمد أبو هدروس، أحد سكان مدينة غزة، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت المنطقة التي يقع فيها المكتب المؤقت عدة مرات في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك صباح يوم السبت.

تأتي هذه الضربات بعد شهر تقريبًا من إعلان القادة العسكريين الإسرائيليين أنهم فككوا هيكل قيادة كتائب حماس في الشمال، لكن المقاتلين الأفراد يواصلون تنفيذ هجمات على طراز حرب العصابات.

في هذه الأثناء، استمر القتال في جنوب غزة يوم السبت.

وقالت المنظمة إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا يوم السبت بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخان على نازحين يحتمون بمقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. ولم توضح تفاصيل ولم يكن لدى الجيش الإسرائيلي تعليق فوري.

وجاءت هذه الإصابات في أعقاب أعمال عنف وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما فتحت قوات إسرائيلية النار على المقر ومستشفى مجاور، ما أسفر عن مقتل ثلاثة نازحين وعامل إغاثة. قال الهلال الأحمر يوم الجمعة إن ستة آخرين أصيبوا.

وقُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في غارتين جويتين منفصلتين خلال الليل في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر، وفقًا لمكتب التسجيل في المستشفى الذي تم نقل الجثث إليه.

وأصابت الضربة الأولى مبنى سكنيا شرق رفح، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا من عائلة حجازي. قال مسؤولو المستشفى إن من بين القتلى أربع نساء وثلاثة أطفال. أصابت الغارة الثانية منزلاً في منطقة الجنينة برفح، مما أسفر عن مقتل رجلين وامرأتين على الأقل من عائلة حمص.

وتم نقل الجثث الـ 17 إلى مستشفى أبو يوسف النجار، المنشأة الصحية الرئيسية في رفح، وشاهدها أحد صحفيي وكالة الأسوشيتدبرس.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن 107 أشخاص قتلوا خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى في زمن الحرب إلى 27238. وأصيب أكثر من 66 ألف شخص.

لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى رفح والمناطق المحيطة بها. وقال مسؤول في الأمم المتحدة يوم الجمعة إن رفح أصبحت "قدر ضغط من اليأس".

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن إسرائيل قد توسع نطاق قتالها ليشمل رفح بعد التركيز خلال الأسابيع القليلة الماضية على خان يونس، أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة. في حين أثار هذا البيان قلق مسؤولي الإغاثة والدبلوماسيين الدوليين، إلا أن إسرائيل قد تخاطر بتعطيل العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ومصر بشكل كبير إذا أرسلت قوات إلى رفح.

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