الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات لانتهاكهما قانون الزواج



أدانت محكمة باكستانية يوم السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته وحكمت عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة انتهاك زواجهما عام 2018 لقانون الزواج، وفقا لمسؤولين ومحامي الدفاع.

يأتي الحكم في أعقاب قضية أخرى حكم فيها على خان وزوجته بشرى بيبي يوم الأربعاء بالسجن 14 عاما بتهمة الفساد. ويأتي ذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير، والتي تم بالفعل استبعاد خان منها بسبب إدانته بالكسب غير المشروع.

قالت محامية الزوجين انتصار بانجوثا إن الحكم أعلنه القاضي قدرة الله بعد يوم من انتهاء المحاكمة. يصر خان وعائلته على أن المحاكمة ذات دوافع سياسية.

قال الادعاء إن خان وزوجته انتهكا الشريعة الإسلامية التي تشترط انقضاء عدة الزوجة قبل الزواج مرة أخرى.

هذه هي الإدانة الرابعة لخان منذ عام 2022، عندما أطيح به من السلطة. سيتم تنفيذ الأحكام بشكل متزامن.

أدان حزب خان، حركة الإنصاف الباكستانية، الحكم. أكد رئيسه جوهر خان للصحفيين إن خان سيستأنف الحكم، قائلا: "هذه قضية وهمية ضد عمران خان وبشرى بيبي، لكن المحكمة حكمت عليهما بعقوبة السجن القصوى".

بيبي، زوجة خان الثالثة، كانت معالجة روحية ومتزوجة سابقا من رجل زعم أنهما انفصلا في نوفمب 2017، قبل أقل من ثلاثة أشهر من زواجها من خان. قالت بيبي إن طلاقها كان في أغسطس 2017.

تزوج خان في السابق بالناشطة الاجتماعية جيميما غولدسميث والصحفية ريهام خان، ونفى كل من خان وبيبي مرارا أثناء المحاكمة انتهاكهما لفترة العدة التي تشترطها الشريعة الإسلامية.

كما تم تغريم الزوجين بمبلغ 500 ألف روبية (1800 دولار) لكل منهما.

يقضي خان حاليا عدة أحكام بالسجن في سجن أديالا في مدينة روالبندي حيث جرت محاكماته بسبب مخاوف أمنية.

كما تورط خان في أكثر من 150 قضية، بينها التحريض على العنف بعد اعتقاله في مايو 2023. وخلال أعمال الشغب التي عمت البلاد في مايو، هاجم أنصار خان مقر الجيش في روالبندي، واقتحموا قاعدة جوية في ميانوالي في إقليم البنجاب الشرقي. وأحرقوا مبنى يضم إذاعة باكستان الرسمية.

لم يهدأ العنف إلا عندما أطلقت المحكمة العليا سراح خان في ذلك الوقت.

يواجه خان وبيبي أيضا قضية كسب غير مشروع أخرى تتعلق بمنح مزايا غير مستحقة لقطب عقارات مقابل إنشاء جامعة إسلامية.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز