ختام ناجح لـ «دورة غرب آسيا البارالمبية الرابعة» بالشارقة



اختتمت بنجاح النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والتي أقيمت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي استضافها نادي الثقة للمعاقين في الفترة من 27 يناير إلى 3 فبراير الجاري.

تنافس في البطولة 513 مشاركاً من 11 دولة، إضافة إلى 454 من اللجان التنفيذية والحكام والمتطوعين، وفي مقدمتها الإمارات البلد المضيف، إلى جانب الأردن، والبحرين، والسعودية، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، واليمن، تنافست في 7 رياضات رئيسية هي ألعاب القوى، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة الهدف، وكرة السلة للكراسي المتحركة، والبوتشيا، ورفعات القوة.

وفي ختام المنافسات، حصد العراق درع دورة ألعاب غرب آسيا الرابعة بحصيلة كبيرة؛ تمثلت في 69 ميدالية ملونة بواقع 36 ميدالية ذهبية، و25 ميدالية فضية، و8 ميداليات برونزية، وجاءت الإمارات في المركز الثاني في الترتيب العام الختامي بواقع 73 ميدالية ملونة بواقع 25 ميدالية ذهبية، و23 ميدالية فضية، و25 ميدالية برونزية، وحصدت السعودية المركز الثالث برصيد 51 ميدالية ملونة بواقع 17 ميدالية ذهبية، و23 ميدالية فضية، و11 برونزية.

شكر

من جانبه، وجه الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريم للحدث الرياضي الكبير ودعمه المستدام لكل قضايا ذوي الإعاقة في شتى المجالات مضيفاً للوفود المشاركة، نبارك لمن حصد الميداليات ونتمنى للجميع التوفيق والسداد في المسابقات المقبلة، فأنتم أبطال بكل معنى الكلمة، كما أتمنى أن يكون التنظيم نال إعجابكم لأن من قاموا به كانوا على قدر المسؤولية وبذلوا كل جهدهم من أجل راحة ضيوفنا، فكل الشكر والتقدير لهم ولجميع من ساهم في نجاح هذه البطولة بالرعاية والدعم والمشاركة».

استثمار

وأكد الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، أهمية هذه الدورة التي تعد الحدث الرياضي الأكبر على مستوى دول منطقة غرب آسيا من حيث الرياضات المدرجة وعدد الفعاليات المصاحبة، معرباً عن شكره والتقدير لنادي الثقة لأصحاب الهمم على حسن استضافته لهذه النسخة، آمالاً في أن يكون هذه التجمع استثماراً إيجابياً لتمكين روح الانسجام والترابط والتآخي بين رياضيي منطقة غرب آسيا.

وقال الدكتور منصور بن سلطان الطوقي، رئيس اللجنة البارالمبية العمانية: نبارك لحكومة الشارقة واللجنة المنظمة على هذا التجمع لدول غرب آسيا، ستكون هذه الدورة في الذاكرة معنا لفترة طويلة، كونها دورة مميزة شاهدت تنافساً شريفاً قوياً.

تعاون

وأضاف خالد الهاجري، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي، إن الدورة أثبتت نجاحها من حيث التنظيم الجيد والمنافسات القوية التي كانت بين الفرق واللاعبين المشاركين، وتابع: نشكر اللجنة المنظمة على حسن الاستقبال والتعاون مع جميع الفرق؛ لتحقيق سبل الراحة لكل الوفود، وهذا ليس بجديد على الشارقة ودولة الإمارات.

نجاح

وقال جمال العلوي، رئيس الوفد السوري المشارك في الدورة: «النجاح التنظيمي كان علامة بارزة في الدورة خصوصاً أن الشارقة اعتادت على تنظيم مثل هذه البطولات، وسبق أن استضافت الشارقة النسخة الأولى في خورفكان عام 2017، ونشكر جميع أعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد مع كل الوفود.

وأشار الدكتور ظافر الإبراهيمي، نائب رئيس اتحاد البوتشيا العراقي، إلى أن الدورة شهدت منافسات قوية، وأظهرت وجوهاً جديدة من اللاعبين، وخصوصاً في لعبة البوتشيا، كما شهدت باقي الألعاب تنافساً حقيقياً بين جميع الفرق التي سعت إلى الفوز بالميداليات الملونة.

شركاء

حظيت الدورة برعاية مميزة، إذ تشمل الرعاية الذهبية كلاً من: مصرف الشارقة الإسلامي، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأصباغ ناشيونال، بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من: شركة المروان للمقاولات، والشارقة للتأمين، وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي، وتضم الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.





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