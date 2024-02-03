قيادات محلية وعربية وقارية تشيد بانطلاقة النسخة السابعة لـ«عربية السيدات 2024»

أشادت شخصيات قيادية بارزة محلية وعربية وقارية بانطلاقة النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة في الشارقة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والتي افتتحتها مساء الجمعة في حفل كبير أقيم على مسرح المجاز في الشارقة، وتخوض منافساتها 560 لاعبة و63 فريقاً رياضياً من 15 دولة عربية تتنافس لنيل الألقاب في 8 ألعاب وتستمر منافساتها حتى 12 فبراير الجاري.

وثمن المسؤولون بالمحفل الأبرز والأكبر للرياضة النسائية على مستوى الوطن العربي، والمقام تحت شعار «لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب»، مشيدين بحفل الافتتاح الباهر وبكلمات ورسائل الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، راعية الدورة، التي وجهتها للاعبات خلال افتتاحها للدورة، وتوصيتها لهن بالتحلي بالأخلاق والقيم الإنسانية التي هي جوهر البناء للشخصية الإنسانية.

أثر وحراك كبير

وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، بمنافسات الدورة مؤكداً أنها حققت حراكاً كبيراً في الإمارات والوطن العربي ككل باتجاه دعم الرياضة النسائية العربية، بما يخدم تطلعاتها المستقبلية في إحراز إنجازات بدورات الألعاب الأولمبية والبطولات القارية والعالمية الأخرى.

وأضاف: نتقدم بالشكر لحرم صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على رعايتها الكريمة للدورة والتي وفرت لها كل عوامل النجاح والاستمرار على تعاقب تنظيمها حتى وصلت لهذه النسخة السابعة بهذا الحجم الكبير، وهو ما يعطي الرياضة النسائية في الإمارات والوطن العربي قوة دفع هائلة، كما نهنئها على النجاح الرائع لحفل الافتتاح الذي جاء فريداً ورائعاً بما تضمنه من فقرات مختارة بعناية جسدت الترابط بين الرياضة والقيم الإنسانية النبيلة، كما أعطى الحفل انطباعاً للجميع أننا على موعد مع حدث فريد يكتسب أهمية بالغة في المشهد الرياضي العربي بما يتيحه من فرصة للاعبات المشاركات للاحتكاك والتنافس وتطوير مستواهن بما يخدم إعدادهن للمشاركات العربية القادمة على كل المستويات.

وعن استمرار وجود بطولة المبارزة ضمن الدورة، قال الشيخ سالم القاسمي: نحن سعداء باستمرار المبارزة كفعالية معتمدة في الدورة وهذا يخدم تطلعاتنا وخططنا الرامية لتطوير مستوى المبارزة العربية والوصول بها إلى أعلى المستويات، وما شاهدناه من مستوى فني مرتفع جداً في النسخ الماضية يبشر بمستقبل واعد للاعبات الإماراتيات والعربيات، فطموحنا في الاتحاد العربي تحقيق ميداليات في الأولمبياد وهذا ما تعمل عليه الاتحادات الوطنية للعبة في الوقت الحالي وفق خطة استراتيجية هدفها الوصول بالمبارزة إلى أعلى المستويات، ومما لا شك فيه أن «عربية السيدات» تدلي بدلوها بقوة في هذا الشأن لكونها أصبحت المحفل الأهم والأبرز لرياضة المرأة العربية يسهم في تطورها لتحقق التطلعات المنشودة.

دعم ومساندة أولمبية

قال فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية: ليس غريباً على إمارة الشارقة هذا التميز والإبداع في تنظيم المحافل الرياضية التي تخدم رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الرياضة الإماراتية عموماً والرياضة النسائية على وجه الخصوص من أجل الوصول بها إلى أعلى المستويات، والافتتاح أعطى انطباعاً طيباً لكل الحضور والمتابعين والمراقبين لهذا الحدث الذي يتطور النسخة تلو الأخرى، والكل أصبح متحفزاً ليرى الجديد في النسخة السابعة جرياً على عادة اللجنة المنظمة.

وأضاف المطوع: اللجنة الأولمبية تدعم وتساند دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تحتضنها وتتبناها إمارة الشارقة، وأمنت لها كل سبل الاستمرار برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ويوجد تنسيق مستمر مع اللجنة المنظمة للدورة لتقديم كل ما يطلب منها في دعم الدورة وخاصة أنها تسهم في صقل وتطوير مستوى لاعبات الإمارات وشقيقاتهن من الدول العربية المشاركة ممن نعوّل عليهن في تطور الرياضة النسائية في الإمارات والوطن العربي، ونهنئ اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي بالنجاح الكبير لحفل الافتتاح الذي جسدت فقراته تميز دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في استضافة وتنظيم المحافل الرياضية الكبرى على المستويات كافة.

تطور وتوسع

وقال عبدالعزيز بن محمد العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية: تجمع رياضي كبير للرياضة النسائية وهام جداً ذلك لأنه يخدم التنمية الرياضية المستدامة في الوطن العربي، والدورة تحظى بمتابعة واهتمام من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وبرعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وهذا يدل على اهتمام وحرص القيادات المسؤولة عن هذا القطاع العريض في الوطن العربي بالرياضة لما لها من أثر وتأثير بالغين في بناء الشباب وأعدادهم للمستقبل وتمكينهم من خوض ميادين المنافسات في المحافل الدولية على المستويات كافة.

وأضاف: أوجه التعاون قائمة ومستمرة مع اللجنة المنظمة للدورة من أجل تحديث اللوائح الخاصة بها سواء في الأمور التنظيمية أو الفنية بحيث تتوسع أكثر في النسخ القادمة من حيث حجم المنافسات بعد نجاحها الكبير في جذب الدول العربية للمشاركة، بحيث تشمل الألعاب الفردية بشكل كامل فالاتحادات العربية عندما رأت التطور المشهود للحدث تسعى لتكون ألعابها موجودة في الدورة مثل الدراجات والتايكواندو وكذلك جميع الرياضات التي يمكن الاستفادة منها قارياً وأولمبياً بحيث تكون بناتنا موجودات في المحافل الدولية يرفعن علم بلادنا العربية ويتمكن من المنافسة واعتلاء منصات التتويج.

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