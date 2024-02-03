خبرني : الإضاءة في الديكور.. نصائح تؤخذ بعين الاعتبار

MENAFN - Khaberni) خبرني - تلعب الإضاءة دوراً مهماً في إبراز جمال الديكور الداخلي للمكان. لذلك فإن عملية اختيارها تقف على مجموعة من الاعتبارات والنصائح الذي يجب أخذها بعين الاعتبار.. إليك بعض النصائح حول كيفية استخدام الإضاءة في الديكور..

1. اختيار الأنواع التي تتناسب مع نمط الديكور العام وتوفر الإضاءة المطلوبة.

2. اختيار الاضاءة العامة كونها تعتبر مصدر أساسي للإضاءة في الغرفة، وتهدف إلى توفير إضاءة متساوية ومناسبة لجميع أنحاء الغرفة.

3. إضاءة مكثفة وموجهة لأنشطة معينة في الغرفة باعتماد الإضاءة المهمة

4. استخدام الإضاءة الديكورية لإضفاء جو إضافي وتعزيز عناصر الديكور في المساحة.

5. استخدام نظام إضاءة قابل للتعتيم للتحكم في درجة الإضاءة وتوفير الراحة والأجواء المناسبة في الغرفة.

6. استخدام ألوان الإضاءة المختلفة لتغيير وتحسين جو الديكور. تعتبر الإضاءة الدافئة كالأصفر والبرتقالي مناسبة للمناطق الاجتماعية أما الإضاءة الباردة كالأزرق والأبيض مناسبة للمناطق العملية مثل المطابخ والحمامات.

7. استخدام مزيج من مصادر الإضاءة لإنشاء طبقات مختلفة من الإضاءة في الديكور. ويكون استخدم الإضاءة العامة مع الإضاءة المهمة والإضاءة الديكورية لتحقيق توزيع متوازن وجميل للضوء.

8. الاهتمام بالتفاصيل كالقيام بتوجيه الضوء نحو العناصر الديكورية البارزة مثل اللوحات الفنية أو الأثاث الجميل لإبرازها. أو استخدام الإضاءة الخافتة والموجهة لإضفاء جو هادئ ورومانسي على الغرفة.

9. التأكد من توفير إضاءة كافية في المناطق التي تحتاج إلى تركيز أو أداء مهام معينة.

10. اختيار مصادر إضاءة ذات كفاءة عالية من حيث استهلاك الطاقة مثل اللمبات LED.