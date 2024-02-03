خبرني : الإضاءة في الديكور.. نصائح تؤخذ بعين الاعتبار

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- Khaberni) خبرني - تلعب الإضاءة دوراً مهماً في إبراز جمال الديكور الداخلي للمكان. لذلك فإن عملية اختيارها تقف على مجموعة من الاعتبارات والنصائح الذي يجب أخذها بعين الاعتبار.. إليك بعض النصائح حول كيفية استخدام الإضاءة في الديكور..
1. اختيار الأنواع التي تتناسب مع نمط الديكور العام وتوفر الإضاءة المطلوبة.
2. اختيار الاضاءة العامة كونها تعتبر مصدر أساسي للإضاءة في الغرفة، وتهدف إلى توفير إضاءة متساوية ومناسبة لجميع أنحاء الغرفة.
3. إضاءة مكثفة وموجهة لأنشطة معينة في الغرفة باعتماد الإضاءة المهمة
4. استخدام الإضاءة الديكورية لإضفاء جو إضافي وتعزيز عناصر الديكور في المساحة.
5. استخدام نظام إضاءة قابل للتعتيم للتحكم في درجة الإضاءة وتوفير الراحة والأجواء المناسبة في الغرفة.
6. استخدام ألوان الإضاءة المختلفة لتغيير وتحسين جو الديكور. تعتبر الإضاءة الدافئة كالأصفر والبرتقالي مناسبة للمناطق الاجتماعية أما الإضاءة الباردة كالأزرق والأبيض مناسبة للمناطق العملية مثل المطابخ والحمامات.
7. استخدام مزيج من مصادر الإضاءة لإنشاء طبقات مختلفة من الإضاءة في الديكور. ويكون استخدم الإضاءة العامة مع الإضاءة المهمة والإضاءة الديكورية لتحقيق توزيع متوازن وجميل للضوء.
8. الاهتمام بالتفاصيل كالقيام بتوجيه الضوء نحو العناصر الديكورية البارزة مثل اللوحات الفنية أو الأثاث الجميل لإبرازها. أو استخدام الإضاءة الخافتة والموجهة لإضفاء جو هادئ ورومانسي على الغرفة.
9. التأكد من توفير إضاءة كافية في المناطق التي تحتاج إلى تركيز أو أداء مهام معينة.
10. اختيار مصادر إضاءة ذات كفاءة عالية من حيث استهلاك الطاقة مثل اللمبات LED.
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