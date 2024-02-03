الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة

الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة
التاريخ
2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وسجلت السلط في محافظة البلقاء أكبر كمية للأمطار بـ26.4 ملم، تليها منطقة وادي الريان في شمال المملكة بـ26 ملم.
وتاليا كميات الأمطار:
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