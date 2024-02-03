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الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة

2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وسجلت السلط في محافظة البلقاء أكبر كمية للأمطار بـ26.4 ملم، تليها منطقة وادي الريان في شمال المملكة بـ26 ملم.
وتاليا كميات الأمطار:




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