Saturday, 03 February 2024 05:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفاجآت سارة من تركي آل الشيخ للاعبي النصر وجماهيره

2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجآت سارة للاعبي نادي النصر وجماهيره قبل بدء مباراة النصر وإنتر ميامي على ملعب المملكة أرينا.
شراكة لتطوير ملعب النصر:
قال آل الشيخ:“الملعب مغطى لكن شمس النصر داخل، ونحن في موسم الرياض على استعداد للدخول في شراكة لتطوير ملعب النصر أو إنشاء صرح يشبه ملعب المملكة أرينا، وأتمنى أن تستمتعوا في ملعب الهلال”.


احتفالية للفائز بكأس يوم 8 فبراير:
أوضح آل الشيخ أنه ستكون هناك احتفالية بين الشوطين بمناسبة الفوز بكأس البطولة العربية، والمفاجأة الثانية بخصوص احتفالية للفائز بكأس يوم 8 فبراير.
مشروع ترفيهي ضخم مع رونالدو:
أضاف آل الشيخ:“ثالثًا نحن مستعدون للدخول في شراكة لتطوير ملعب النصر أو إنشاء صرح ثاني يشبه هذا، رابعًا النصر أو الهلال جيبولنا الكاس لايرجعون فيه، خامسًا رونالدو هنسوي معه أكبر مشروع ترفيهي اتعمل مع لاعب كرة قدم”.
بداية قوية للنصر:
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراته ضد إنتر ميامي المقامة على ملعب“المملكة أرينا”، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2024، بشكل سريع؛ ونجح في التقدم بثلاثية دون رد بعد مرور 12 دقيقة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN03022024000208011052ID1107804985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث