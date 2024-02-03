مفاجآت سارة من تركي آل الشيخ للاعبي النصر وجماهيره

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجآت سارة للاعبي نادي النصر وجماهيره قبل بدء مباراة النصر وإنتر ميامي على ملعب المملكة أرينا.شراكة لتطوير ملعب النصر:قال آل الشيخ:“الملعب مغطى لكن شمس النصر داخل، ونحن في موسم الرياض على استعداد للدخول في شراكة لتطوير ملعب النصر أو إنشاء صرح يشبه ملعب المملكة أرينا، وأتمنى أن تستمتعوا في ملعب الهلال”.



احتفالية للفائز بكأس يوم 8 فبراير:

أوضح آل الشيخ أنه ستكون هناك احتفالية بين الشوطين بمناسبة الفوز بكأس البطولة العربية، والمفاجأة الثانية بخصوص احتفالية للفائز بكأس يوم 8 فبراير.

مشروع ترفيهي ضخم مع رونالدو:

أضاف آل الشيخ:“ثالثًا نحن مستعدون للدخول في شراكة لتطوير ملعب النصر أو إنشاء صرح ثاني يشبه هذا، رابعًا النصر أو الهلال جيبولنا الكاس لايرجعون فيه، خامسًا رونالدو هنسوي معه أكبر مشروع ترفيهي اتعمل مع لاعب كرة قدم”.

بداية قوية للنصر:

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراته ضد إنتر ميامي المقامة على ملعب“المملكة أرينا”، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2024، بشكل سريع؛ ونجح في التقدم بثلاثية دون رد بعد مرور 12 دقيقة.

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