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اتحاد جدة يُعلن موعد عودة كريم بنزيما للتدريبات

2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف نادي اتحاد جدة، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، أخيرا عن موعد انتظام لاعبه الفرنسي المخضرم كريم بنزيما في التدريبات الجماعية استعدادا لعودة المسابقة مرة أخرى.
وكان بنزيما أثار حالة كبيرة من الجدل خلال الأسابيع القليلة الماضية، في الوقت الذي أشارت تقارير لرغبته في الرحيل عن الاتحاد والعودة من جديد إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.
وأفادت بعض الصحف بأن "مانشستر يونايتد الإنجليزي كان يدرس وبشدة فكرة التعاقد مع كريم بنزيما خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنه تراجع بناء على رؤية فنية من المدرب الهولندي إيريك تين هاغ".
وبعد فترة من الشد والجذب، أعلن نادي الاتحاد رسميا أن "كريم بنزيما يواصل برنامجه التدريبي الخاص، تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بداية من يوم الإثنين المقبل".
وبذلك تأكد غياب بنزيما عن مباراة الاتحاد المرتقبة أمام الفيصلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
كانت تدريبات الاتحاد الجمعة، شهدت انتظام جميع اللاعبين الدوليين بعد أن انتهوا مؤخرا من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية على مستوى بطولة كأس آسيا قطر 2023، والتي شهدت خروج المنتخب السعودي مبكرا من دور الـ16، على يد كوريا الجنوبية.

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