الحشد الشعبي العراقي يعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي إلى 36

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي على الأنبار إلى 36.
وجاء في البيان: "هيئة الحشد الشعبي العراقي تعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأميركي في الأنبار إلى 36 شخصا وتواصل البحث عن عدد من المفقودين".
وأضاف البيان: "نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة
بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه".
RT
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