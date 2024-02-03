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الحشد الشعبي العراقي يعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي إلى 36

2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي على الأنبار إلى 36.


وجاء في البيان: "هيئة الحشد الشعبي العراقي تعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأميركي في الأنبار إلى 36 شخصا وتواصل البحث عن عدد من المفقودين".


وأضاف البيان: "نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة

بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه".

RT

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