الحشد الشعبي العراقي يعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي إلى 36

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي على الأنبار إلى 36.



وجاء في البيان: "هيئة الحشد الشعبي العراقي تعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأميركي في الأنبار إلى 36 شخصا وتواصل البحث عن عدد من المفقودين".



وأضاف البيان: "نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة

بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه".

RT