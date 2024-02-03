Saturday, 03 February 2024 05:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لاعب المنتخب الوطني ينتقل للدوري العراقي

2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقل الأردني محمد أبو حشيش إلى نفط الوسط العراقي، لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وتعد هذه التجربة الاحترافية الثانية لأبو حشيش في الدوري العراقي، حيث سبق أن لعب الظهير الأيسر مع الزوراء.
وكان أبو حشيش قد فسخ عقده مؤخرا مع العهد اللبناني ليصبح لاعبا حرا قبل أن يتفق مع نفط الوسط.
وبدأ أبو حشيش مسيرته الكروية مع البقعة، ولعب للسلط والوحدات قبل أن يبدأ مسيرته في الاحتراف الخارجي.
ويتوقع أن يشارك أبو حشيش كلاعب أساسي في مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي لكأس أسيا نظرا لغياب سالم العجالين بسبب تراكم البطاقات.
يشار إلى أن منتخب الأردن، بلغ نصف نهائي بطولة كأس آسيا، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه (1-0) على طاجيكستان على ستاد أحمد بن علي.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN03022024000208011052ID1107804980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث