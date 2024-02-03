لاعب المنتخب الوطني ينتقل للدوري العراقي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقل الأردني محمد أبو حشيش إلى نفط الوسط العراقي، لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وتعد هذه التجربة الاحترافية الثانية لأبو حشيش في الدوري العراقي، حيث سبق أن لعب الظهير الأيسر مع الزوراء.
وكان أبو حشيش قد فسخ عقده مؤخرا مع العهد اللبناني ليصبح لاعبا حرا قبل أن يتفق مع نفط الوسط.
وبدأ أبو حشيش مسيرته الكروية مع البقعة، ولعب للسلط والوحدات قبل أن يبدأ مسيرته في الاحتراف الخارجي.
ويتوقع أن يشارك أبو حشيش كلاعب أساسي في مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي لكأس أسيا نظرا لغياب سالم العجالين بسبب تراكم البطاقات.
يشار إلى أن منتخب الأردن، بلغ نصف نهائي بطولة كأس آسيا، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه (1-0) على طاجيكستان على ستاد أحمد بن علي.
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