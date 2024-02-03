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قطر تواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور مستضيف بطولة كأس آسيا 2023، مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره منتخب أوزبكستان في الدور ربع النهائي للبطولة.


مباراة اليوم ستقام في السادسة والنصف عصرا ستكون صعبة علي أصحاب الأرض في ظل التفوق التاريخي لأوزبكستان علي قطر، حيث فاز منتخب أوزبكستان في 9 من آخر 11 مواجهة ضد المنتخب القطري وستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين بالأدوار الإقصائية من البطولة.
في المقابل، فان منتخب أوزبكستان يأمل في اقصاء حامل اللقب وصاحب الأرض مواصلا تقديم نتائجه القوية والمميزة في البطولة الحالية، بخلاف خوضه مباراة ربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخه بكأس آسيا منذ 2004.
يدخل منتخب قطر المباراة بعد تصدره مجموعته بثلاثة انتصارات علي كل من لبنان بثلاثية نظيفة ، وطاجاكستان بهدف نظيف ، والصين بنفس النتيجة، فيما تغلب في دور الـ 16 علي فلسطين 2/1، فيما يدخل منتخب اوزباكستان المباراة بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة بدور المجموعات امام الهند 3/0 وتعادلين امام سوريا 0/0 وأستراليا 1/1، فيما حقق الفوز علي تايلاند بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.

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