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القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بخان يونس

2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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