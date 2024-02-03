القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بخان يونس
التاريخ
2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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