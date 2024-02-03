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إيران تقابل اليابان في موقعة نارية بربع نهائي كأس آسيا

2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام في الثانية والنصف من ظهر اليوم، مباراة إيران ضد اليابان في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الاسيوية المقامة حاليا في قطر، في واحدة من اصعب المباريات علي المنتخبين في مشوارهما بالبطولة نظرا لما يمتلكان من لاعبين مميزين ، بالإضافة للمستوى المميز الذي يقدمه منتخبي ايران واليابان في البطولة.
تأهل منتخب إيران الى الدور ربع النهائي بعدما حقق 3 انتصارات في دور المجموعات، حيث تغلب علي فلسطين بنتيجة 4/1 ، وهونج كونج بهدف نظيف، والامارات بنتيجة 2/1، فيما تخطى في دور الـ 16 المنتخب السوري الحصان الأسود للبطولة بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.
أما منتخب اليابان احد المرشحين بقوة للقب هذه النسخة فقد تأهل للدور ربع النهائي بعدما حقق انتصارين امام كل من فيتنام 4/2 ، واندونيسيا 3/1 فيما خسر امام العراق بنتيجة 2/1، وتغلب في دور الـ 16 علي منتخب البحرين بنتيجة 3/1.
كما تحظى مباراة اليوم بمواجهة من نوع خاص وتحدي مميز بين الثنائي اويدا مهاجم منتخب اليابان صاحب الـ 4 اهداف في البطولة ، ومهدري طارمي لاعب ايران صاحب الـ 3 اهداف حيث يتنافسان على لقب هداف البطولة .

ملاعب

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