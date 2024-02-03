الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين خلال أسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 6230 قتيلا وجريحا، وإسقاط 423 مسيّرة أوكرانية وعشرات الصواريخ غربية الصنع في أسبوع.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



منذ الـ27 يناير وحتى الـ3 من فبراير الجاري وجهت قواتنا 37 ضربة عالية الدقة استهدفت مراكز صنع القرار والمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الأسلحة والوقود الأوكرانية.



تم ضرب مواقع بنى تحتية أوكرانية وتجمعات للمرتزقة الأجانب.



على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حررت قوات "الغرب" الروسية قرية تابايفكا بمقاطعة خاركوف وحسنت من مواقعها على خط المواجهة، وصدت 41 هجوما وقضت على 750 عسكريا ودمرت العديد من العربات المدرعة والمركبات والمدافع.



على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 19 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 1825 بين قتيل وجريح ودمرت للعدو 6 دبابات و13 مدرعة و36 عربة وعتادا عسكريا وأسلحة ومدافع غربية.



على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 22 هجوما وبلغت خسائر العدو أكثر من 2245 عسكريا وتم تدمير عشرات المدافع والمدرعات والأسلحة و5 دبابات، و19 عربة مدرعة، و63 عربة عسكرية.



على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا 9 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 735 عسكريا وتم تدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية وعتاد ومركبات للعدو.



على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما معاديا وكبدت العدو 385 عسكريا ودمرت له كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.



على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 290 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير عتاد وأسلحة ومدافع له.



في غضون أسبوع استسلم 26 جنديا أوكرانيا.



دمرت قواتنا 7 منصات للصواريخ المضادة للأهداف الجوية 5 منها S-300 وواحدة SAMP-T فرنسية وأخرى IRIS-T ألمانية.



دمرت قواتنا 3 محطات رادار NASAMS نرويجية وراداري S-300، ورادار IRIS-T ألمانيّا، و6 مستودعات للذخيرة.



أسقطت دفاعاتنا 20 صاروخا موجها بينها 4 صواريخ مضادة للرادار HARM، وقنبلة موجهة JDAM، و53 صاروخ HIMARS وUragan وAlder.



إسقاط 423 مسيرة أوكرانية.

RT