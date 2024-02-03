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الإمارات.. إنقاذ مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما

2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنقذ الحرس الوطني الإماراتي شخصين في البحر إثر غرق قاربهما بسبب سوء الأحوال الجوية.


ونفذ الحرس الوطني متمثلا في المركز الوطني للبحث والإنقاذ، ومجموعة حرس السواحل/ السرب الثالث، بالتنسيق مع جناح الجو التابع لوزارة الداخلية الإماراتية، مهمة بحث وإنقاذ لشخصين في العقد الثالث من العمر من الجنسية الآسيوية، كانا مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما بسبب تقلب الأحوال الجوية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فرق البحث والإنقاذ تمكنت رغم الظروف الجوية، من تحديد موقع الشخصين اللذين كانا يعانيان من تعب وإرهاق شديدين، وتم إخلاؤهما عبر الطائرة التابعة لوزارة الداخلية إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.

RT

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