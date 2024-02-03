إيران.. إزاحة الستار عن منظومة شفق الصاروخية

إيران.. إزاحة الستار عن منظومة شفق الصاروخية
التاريخ
2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أزيح الستار اليوم السبت، في إيران عن منظومة "شفق" الصاروخية وكاميرا "يوسف" للرؤية الليلية بحضور القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي.
ويتميز نظام "شفق" الصاروخي المثبت على مروحيات "هافانيروز" بالدقة والذكاء ويصل مداه إلى 20 كيلومترا، ويمكنه إصابة أهداف العدو ليلا ونهارا.
RT
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