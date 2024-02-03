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إيران.. إزاحة الستار عن منظومة شفق الصاروخية

2/3/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أزيح الستار اليوم السبت، في إيران عن منظومة "شفق" الصاروخية وكاميرا "يوسف" للرؤية الليلية بحضور القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي.
ويتميز نظام "شفق" الصاروخي المثبت على مروحيات "هافانيروز" بالدقة والذكاء ويصل مداه إلى 20 كيلومترا، ويمكنه إصابة أهداف العدو ليلا ونهارا.

RT

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