نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 6500 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى 6500 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا خلال اقتحام عدة محافظات الليلة الماضية.
وأضاف أن الاحصائية تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.
ولفت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في "تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 120 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية".
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