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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

2/3/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 3-2-2024، العدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات بملاعب العالم، على رأسها مواجهتى كوت ديفوار مع مالى، والرأس الأخضر مع جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير الجاري.
مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2023
مالى × كوت ديفوار – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max
الرأس الأخضر × جنوب أفريقيا – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات كأس آسيا 2023
إيران × اليابان – الثانية والنصف ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1
قطر × أوزبكستان – السادية والنصف مساء – على قناة beIN ASIAN CUP 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون × توتنهام هوتسبير – الثالثة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1
برايتون × كريستال بالاس – الخامسة مساء
بيرنلى × فولهام – السادسة مساء
نيوكاسل يونايتد × لوتون تاون – السادسة مساء
شيفيلد يونايتد × أستون فيلا – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فالنسيا × ألميريا – 4:00 عصرا
غرناطة × لاس بالماس –6:15 مساء
ديبورتيفو ألافيس × برشلونة –8:30مساء – على قناة Premier Sports 1 HD
جيرونا × ريال سوسيداد –11:00 مساء – على قناة Premier Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إمبولى × جنوى – 6مساء
أودينيزى × مونزا – 5مساء
فروسينوني × ميلان – 8مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1
بولونيا × ساسولو –10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ × بوروسيا مونشنجلادباخ – 5:30 مساء
فرايبورج × شتوتجارت – 5:30 مساء
ماينز × فيردر بريمن – 5:30 مساء
بوخوم × أوجسبورج – 5:30 مساء
دارمشتات × باير ليفركوزن – 5:30 مساء
كولن × اينتراخت فرانكفورت – 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
رين × مونبلييه – 7مساء
نانت × لانس – 11:0-0 مساء

ملاعب

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