جيش الاحتلال: نفذنا 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وحدة النقل العملياتي التابعة له، نفذت أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يتعامل منذ بدء الحرب على قطاع غزة ، مع آلاف الطلبات لجنود يحتاجون إلى مساعدة نفسية.
وأضافت الصحيفة أن الأعراض التي يعاني منها الجنود هي الأرق والقلق والذعر ما يؤثر على أدائهم في ساحة المعركة.
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