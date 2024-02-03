جيش الاحتلال: نفذنا 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وحدة النقل العملياتي التابعة له، نفذت أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يتعامل منذ بدء الحرب على قطاع غزة ، مع آلاف الطلبات لجنود يحتاجون إلى مساعدة نفسية.وأضافت الصحيفة أن الأعراض التي يعاني منها الجنود هي الأرق والقلق والذعر ما يؤثر على أدائهم في ساحة المعركة.