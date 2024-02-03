اعتقال صحفيين في موسكو خلال مظاهرة لزوجات جنود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة الروسية اليوم (السبت)، عشرين صحفيا على الأقل خلال تجمع نظمته في الساحة الحمراء زوجات جنود يقاتلون في أوكرانيا للمطالبة بعودة أزواجهن من الجبهة، بحسب ((وكالة الصحافة الفرنسية)).
وأفاد مصور لـ((الوكالة الفرنسية)) اعتقل خلال هذه المظاهرة أن ما بين عشرين و25 صحفيا، بينهم مراسلون أجانب، كانوا معه في شاحنة للشرطة في طريقهم إلى أحد مراكزها في موسكو.
ومنذ أسابيع عدة، تنظم زوجات جنود تمت تعبئتهم للقتال في أوكرانيا تحركات احتجاجية قرب الكرملين.
ويشكل استياء عائلات الاحتياطيين الذين تم استنفارهم بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2022، موضوعا حساسا بالنسبة إلى السلطات التي أحجمت إلى الآن عن قمع أي تحرك تقوم به تلك العائلات.
وتجاهلت وسائل الإعلام الرسمية الروسية تحرك النساء، في وقت يحرص الكرملين على إظهار وحدة الرأي العام حول بوتين قبل إعادة انتخابه المرجحة إلى حد بعيد في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس (آذار) المقبل.
وسبق أن أعلن بوتين أن 244 ألفا من العناصر الاحتياطيين يقاتلون حاليا في أوكرانيا من أصل 617 ألف جندي.
الشرق الأوسط
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