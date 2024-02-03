اعتقال صحفيين في موسكو خلال مظاهرة لزوجات جنود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة الروسية اليوم (السبت)، عشرين صحفيا على الأقل خلال تجمع نظمته في الساحة الحمراء زوجات جنود يقاتلون في أوكرانيا للمطالبة بعودة أزواجهن من الجبهة، بحسب ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وأفاد مصور لـ((الوكالة الفرنسية)) اعتقل خلال هذه المظاهرة أن ما بين عشرين و25 صحفيا، بينهم مراسلون أجانب، كانوا معه في شاحنة للشرطة في طريقهم إلى أحد مراكزها في موسكو.



ومنذ أسابيع عدة، تنظم زوجات جنود تمت تعبئتهم للقتال في أوكرانيا تحركات احتجاجية قرب الكرملين.



ويشكل استياء عائلات الاحتياطيين الذين تم استنفارهم بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2022، موضوعا حساسا بالنسبة إلى السلطات التي أحجمت إلى الآن عن قمع أي تحرك تقوم به تلك العائلات.

وتجاهلت وسائل الإعلام الرسمية الروسية تحرك النساء، في وقت يحرص الكرملين على إظهار وحدة الرأي العام حول بوتين قبل إعادة انتخابه المرجحة إلى حد بعيد في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس (آذار) المقبل.



وسبق أن أعلن بوتين أن 244 ألفا من العناصر الاحتياطيين يقاتلون حاليا في أوكرانيا من أصل 617 ألف جندي.

الشرق الأوسط