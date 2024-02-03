برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ألافيس في الدوري الإسباني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا علي نظيره ديبورتيفو ألافيس، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 23 لبطولة

، ويضع فريق برشلونة عينه على نقاط المباراة الثلاثة املا في استعادة التوازن بعد سلسلة من النتائج المذبذبة والتي أدت الى تراجع مركزه في ترتيب الدوري الاسباني.

برشلونة الذي حقق فوزا صعبا في الجولة الـ 20 المؤجلة على حساب اوساسونا بهدف نظيف، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 والخسارة في 3 وتسجيل 44 هدفًا وتلقي 29.

في المقابل فان فريق ألافيس يحتل المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة ، ويسعى للاستمرار في نتائجه القوية بعدما حقق الفوز في أخر مباراتين على كل من قادش وألميريا.

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