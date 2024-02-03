برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ألافيس في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا علي نظيره ديبورتيفو ألافيس، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 23 لبطولة
، ويضع فريق برشلونة عينه على نقاط المباراة الثلاثة املا في استعادة التوازن بعد سلسلة من النتائج المذبذبة والتي أدت الى تراجع مركزه في ترتيب الدوري الاسباني.
برشلونة الذي حقق فوزا صعبا في الجولة الـ 20 المؤجلة على حساب اوساسونا بهدف نظيف، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 والخسارة في 3 وتسجيل 44 هدفًا وتلقي 29.
في المقابل فان فريق ألافيس يحتل المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة ، ويسعى للاستمرار في نتائجه القوية بعدما حقق الفوز في أخر مباراتين على كل من قادش وألميريا.
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