سرايا القدس: قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال قرب موقع أبو صفية العسكري

سرايا القدس: قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال قرب موقع أبو صفية العسكري
التاريخ
2/3/2024 8:10:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها قصفت بقذائف هاون تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع أبو صفية العسكري شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة.
واعلنت سرايا القدس مسبقاً انها أسقطت مسيرة إسرائيلية وسيطرت عليها خلال قيامها بمهام استخبارية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
MENAFN03022024000208011052ID1107804922
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.