قناة إسرائيلية: صاروخان أطلقا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

قناة إسرائيلية: صاروخان أطلقا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي
التاريخ
2/3/2024 8:10:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان صباح اليوم السبت سقطا في منطقة زرعيت بالجليل الغربي.
وقال مراسل الجزيرة إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على بلدتي يارون وجبل بلاط جنوبي لبنان.
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