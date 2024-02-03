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سيناتور روسي: الولايات المتحدة لن تبقى طويلا في الشرق الأوسط إن ردّت بلدان المنطقة

2/3/2024 8:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الدولية بمجلس الفدرالية الروسي سيرغي تسيكوف إن واشنطن لن ترتاح في الشرق الأوسط إذا ردت دول المنطقة على العدوان الأمريكي، وستضطر للرحيل في نهاية المطاف.
وأضاف: "النزاع يشتعل وما أراه أن الأمريكيين لن يشعروا بالارتياح في الشرق الأوسط... لن يشعروا بالارتياح في العراق وسوريا والأراضي التي يتواجدون فيها خارج الأحكام الدولية، وسيواجهون ردا ومقاومة جديين".


وأشار إلى أن بلدان الشرق الأوسط "صارت أكثر جرأة" ولم تعد تقتصر ردودها على الدعوة للمقاومة فحسب.


وتابع: نعم، ربما، ليس قيادة هذه الدول بل تشكيلات مسلحة مختلفة وأظن أنها تنسق أعمالها مع قيادة دولها وتبدأ في مواجهة الأمريكيين".


كما أكد أن ذلك سيدفع الأمريكيين في نهاية المطاف لمغادرة الشرق الأوسط ومعاملة بلدان المنطقة باحترام وليس بالطرق التي اعتادوا عليها في الماضي وكأنهم "مواد مستهلكة ويمكن إطلاق النار عليهم أو قتلهم أو قصفهم بلا عقاب. هذه الحقبة تشارف على الانتهاء وستواجه الولايات المتحدة الرد أكثر فأكثر".

RT

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