الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعما لإعادة إعمار غزة

MENAFN - Palestine News Network ) أبو ظبي/PNN-أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود كبيرة لمنسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية“سيغريد كاغ” لإعادة الإعمار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة وحصار خانق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فإن“وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، أعلن تخصيص دولة الإمارات مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود سعادة”سيغريد كاغ" كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة".

وأوضحت أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد الوزير الإماراتي حرص بلاده "على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة سيغريد كاغ في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم"، بحسب البيان ذاته.

وأمس الجمعة، التقى وزير الخارجية عبد الله بن زايد بالمسؤولة الأممية كاغ، والتي تقوم بزيارة غير محددة المدة للإمارات.

وبحث الطرفان "الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم"، وفق المصدر نفسه.

وشدد الوزير الإماراتي على ضرورة "وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت "27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.