الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعما لإعادة إعمار غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
أبو ظبي/PNN-أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود كبيرة لمنسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية“سيغريد كاغ” لإعادة الإعمار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة وحصار خانق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فإن“وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، أعلن تخصيص دولة الإمارات مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود سعادة”سيغريد كاغ" كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة".
وأوضحت أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان.
وأكد الوزير الإماراتي حرص بلاده "على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة سيغريد كاغ في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم"، بحسب البيان ذاته.
وأمس الجمعة، التقى وزير الخارجية عبد الله بن زايد بالمسؤولة الأممية كاغ، والتي تقوم بزيارة غير محددة المدة للإمارات.
وبحث الطرفان "الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم"، وفق المصدر نفسه.
وشدد الوزير الإماراتي على ضرورة "وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت "27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
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