خبرني : حقيقة مضار غسول الفم مقابل فوائده!

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد استعمال غسول الفم جزءا من الروتين اليومي لدى العديد من الأشخاص، سواء كان ذلك لإنعاش النفس أو لمنع تسوس الأسنان.

ولكن أدلة جديدة تكشف أن ضرر غسول الفم قد يكون أكثر من نفعه.

ويتحول الاهتمام الآن إلى الميكروبيوم الفموي (مستعمرة الميكروبات المتنوعة في أفواهنا)، وعلى وجه التحديد، كيف يمكن أن يؤدي استخدام غسول الفم إلى القضاء على بعض البكتيريا الجيدة التي تساعد على حماية أجسامنا من أمراض، مثل القلب والسكري من النوع الثاني.

ووجدت الدراسة أن غسول الفم المطهر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وغيره من الحالات الطبية، حيث يعتقد أن خصائصه القاتلة للبكتيريا هي السبب.

وتقول الدكتورة زوي بروكس، الأستاذة المساعدة في تعليم وأبحاث طب الأسنان في جامعة Plymouth: "فمك مليء بمئات الأنواع من البكتيريا، وبينما يسبب بعضها الترسبات والتسوس، فإن بعضها الآخر مفيد جدا للصحة ومسؤول عن عمليات معقدة للغاية في الجسم".



على سبيل المثال، هناك بكتيريا تعيش على اللسان وتحول النترات من الطعام الذي نتناوله إلى نتريت، والذي يتحول بعد ذلك إلى أكسيد النيتريك في الأمعاء، المسؤول عن استرخاء الأوعية الدموية، ما يحافظ على ضغط الدم لدينا منخفضا.

وتضيف بروكس: "وجد عدد من الدراسات أن استخدام غسول الفم - وخاصة العلامات التجارية التي تحتوي على الكلورهيكسيدين المطهر - يمكن أن يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم بالفعل مستويات مرتفعة".

ووجدت دراسة أجريت عام 2019 في جامعة بورتوريكو، أن الأشخاص الذين يستخدمون غسول الفم مرتين يوميا أو أكثر، لديهم خطر أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

كما كشف دراسة أجريت عام 2017 من قبل المجموعة البحثية نفسها التي يوجد مقرها في بورتوريكو، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ممن يستخدمون غسول الفم دون وصفة طبية مرتين يوميا على الأقل،



لديهم خطر متزايد بنسبة 50% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على مدى فترة ثلاث سنوات.

وقال الباحثون إن قتل بكتيريا الفم الرئيسية هذه يقلل من قدرة الجسم على إنتاج حمض النيتريك، والذي بدوره يمنع الانهيار الفعال لسكر الدم، ما يسبب ارتفاعات خطيرة في نسبة السكر في الدم يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري مع مرور الوقت.

وهذا ليس الأثر الجانبي الوحيد الذي قد يكون ضارا لغسول الفم، حيث وجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة طب العناية المركزة، أن غسول الفم المطهر الذي يستخدمه المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى قد يزيد من خطر الوفاة بسبب الإنتان،



وهي حالة تهدد الحياة وتحدث عندما يبالغ جهاز المناعة في الجسم في رد فعله تجاه العدوى، ما يؤدي إلى فشل الأعضاء وأحيانا الموت.

وأشار العلماء إلى أن قتل البكتيريا الفموية المسؤولة عن إنتاج حمض النيتريك يمنع الجسم من امتصاص ما يكفي من هذا المركب، الذي يلعب دورا رئيسيا في الدورة الدموية الصحية.

وتقول بروكس: "بالطبع، هناك أيضا أدلة جيدة على أنه عندما يستخدم المرضى غسولات الفم التي تحتوي على الكلورهيكسيدين المطهر (إلى جانب فرشاة الأسنان)، فإنهم يقللون من الترسبات التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة المبكرة".

ولكنه سيف ذو حدين، لأن الكلورهيكسيدين قوي جدا لدرجة أنه يقتل العديد من الأنواع المختلفة من البكتيريا، بما في ذلك الأنواع الجيدة. وتضيف: "من خلال عدم توازن الميكروبيوم الفموي بهذه الطريقة قد نؤثر بشكل غير مباشر ليس فقط على صحة القلب،



بل نزيد من خطر الاستسلام لمشاكل أخرى مثل الإنتان ونساهم أيضا في المشكلة الأوسع المتمثلة في مقاومة المضادات الحيوية".

وتوضح بروكس: "كطبيبة أسنان، نصيحتي مختلفة لكل مريض، وأتساءل في كل مرة عما إذا كانت فوائد استخدام غسول الفم تفوق أي مخاطر شخصية بالنسبة لهم".