خبرني : لاحقت ترامب وأتعبته.. مدعية جورجيا تقر بعلاقتها الغرامية

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعد أسابيع من ادعاء وجود علاقة بينهما، اعترفت المدعية العامة لمقاطعة فولتون بجورجيا، فاني ويليس، بأن لديها علاقة شخصية مع المدعي العام الذي عينته للإشراف على قضية التدخل في انتخابات 2020 التي رفعها مكتبها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

والاعتراف يضع مستقبل ويليس بقضية ترامب في مهب الريح، وسط مطالبات البعض بإقالتها أو أن تتنحى هي بنفسها لحفظ ماء الوجه.

فقد نفت ويليس في دعوى قضائية مؤلفة من 176 صفحة، أمس الجمعة، أن يكون لعلاقتها مع المدعي العام ناثان ويد، أي تأثير على إجراءات القضية، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

جاء هذا الاعتراف بعد أسابيع من ادعاء مايك رومان، وهو أحد المتهمين مع ترامب في القضية، في دعوى قضائية أن ويليس ووايد كانا على علاقة رومانسية استفادت منها شخصيا وظهرت في إجازة كلفتها مبلغاً كبيراً.

لا أساس قانونياً لاستبعادها

وقالت ويليس في الدعوى القضائية إن الادعاءات "البذيئة" لا تصل إلى الأسس القانونية المطلوبة لاستبعادها من قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا.

وجاء في الملف: "على الرغم من أن الادعاءات المثارة في مختلف الالتماسات بذيئة وحظيت باهتمام وسائل الإعلام التي كانت تهدف إلى الحصول عليها، فإن أيا منها لا يوفر لهذه المحكمة أي أساس يمكن من خلاله أن تأمر بالانتصاف الذي تسعى إليه".

كما ينص ملف القضية على أن الاثنين لم يتشاركا مطلقاً أي موارد مالية مشتركة أو حسابات مالية أو أسرة ولم يدمجا نفقاتهما بأي شكل من الأشكال.

وتابعت أنه تم تقسيم جميع تكاليف السفر بين الاثنين، حيث إن كليهما لديه "دخل كبير" و"لا يعتمد أي منهما ماليا على الآخر".

فيما قالت ويليس إن محامي الدفاع لم يتوصلوا إلى الأساس القانوني لتنحيتها، وكتبت أنه ليس لديها أي تضارب مصالح مالي أو شخصي "يشكل أساساً قانونياً للتنحية"، وأنها "لم تدلِ بتصريحات عامة تبرر التنحية أو التحقيق القضائي".

"هجوم خبيث"

كما دافع الاقتراح أيضاً عن واد، قائلًا إن الهجمات ضده "غير دقيقة وغير مدعومة وخبيثة، بالإضافة إلى أنها لا توفر أي أساس على الإطلاق لرفض لائحة الاتهام أو استبعاد المدعي الخاص واد".

يشار إلى أنه في حالة إقالة ويليس أو تنحيها عن القضية، سيقع على عاتق المدعي العام في جورجيا كريس كار، وهو جمهوري، تعيين مدعي عام آخر في الولاية لتولي الإجراءات.

وفي الشهر الماضي، كان كار واحداً من بين أكثر من عشرين مدعياً عاماً من الحزب الجمهوري وقعوا على وثيقة تقول إن المحكمة العليا في كولورادو أخطأت في إزالة ترامب من اقتراعها بسبب انتهاكاته المزعومة للتعديل الرابع عشر.

91 تهمة جنائية

يذكر أن ترامب يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا، بما في ذلك القضية التي رفعها مكتب ويليس. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في إحداها، وهي قضية فيدرالية تتعلق بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، في 4 مارس/آذار.

وفي عام 2022، دعت ويليس إلى هيئة محلفين كبرى خاصة للمساعدة في التحقيق في قضية ترامب ومحاولته المزعومة للتدخل في نتائج الانتخابات في جورجيا



فيما قضت هيئة المحلفين الكبرى الخاصة شهوراً في الاستماع إلى عشرات الشهود بدءاً من السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من ساوث كارولينا) إلى حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب. كما تم استدعاء رودي جولياني، الذي أدين إلى جانب ترامب كشاهد.

وأصدر أحد القضاة جزءاً من التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى في فبراير/شباط 2023. وفي مارس/آذار من ذات العام، طلب محامو ترامب استبعاد ويليس من هذه القضية وطعنوا في دستورية التحقيق بأكمله، إلا أن القاضي رفض ذلك.