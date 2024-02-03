خبرني : مطالبة بإيجاد بديل لمكب مخلفات مصانع الحجر والرخام

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- طالبت جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الأردنية (جوستون)، بإيجاد بديل لمكب المخلفات السائلة لمصانع الحجر والرخام (الكمخة)، بعد إغلاقه من قبل أمانة عمان الكبرى.
وقال رئيس الجمعية أحمد أبوسبيت، في بيان السبت، إن أمانة عمان أغلقت منذ نحو 3 أشهر المكب الواقع في منطقة البيضاء شرق العاصمة عمان نظرا لتجاوزه طاقته الاستيعابية دون إيجاد بديل.
وأوضح أن ناتج عمليات التصنيع اليومية للمصانع العاملة في هذا المجال يقارب 1500متر مربع من المخلفات، مؤكدا أن تأخير إيجاد البديل سيؤثر بيئيا على مناطق شرق عمان.
وأشار إلى أن إغلاق المكب الوحيد أدى إلى توقف الكثير من المصانع عن العمل وتضررها بشكل كامل إضافة إلى رفع كلف الإنتاج، ما سيؤثر سلبا على عمليات التصدير وارتفاع الأسعار.
MENAFN03022024000151011027ID1107804889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.