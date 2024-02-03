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خبرني : مطالبة بإيجاد بديل لمكب مخلفات مصانع الحجر والرخام

2/3/2024 7:18:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- طالبت جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الأردنية (جوستون)، بإيجاد بديل لمكب المخلفات السائلة لمصانع الحجر والرخام (الكمخة)، بعد إغلاقه من قبل أمانة عمان الكبرى.

وقال رئيس الجمعية أحمد أبوسبيت، في بيان السبت، إن أمانة عمان أغلقت منذ نحو 3 أشهر المكب الواقع في منطقة البيضاء شرق العاصمة عمان نظرا لتجاوزه طاقته الاستيعابية دون إيجاد بديل.

وأوضح أن ناتج عمليات التصنيع اليومية للمصانع العاملة في هذا المجال يقارب 1500متر مربع من المخلفات، مؤكدا أن تأخير إيجاد البديل سيؤثر بيئيا على مناطق شرق عمان.

وأشار إلى أن إغلاق المكب الوحيد أدى إلى توقف الكثير من المصانع عن العمل وتضررها بشكل كامل إضافة إلى رفع كلف الإنتاج، ما سيؤثر سلبا على عمليات التصدير وارتفاع الأسعار.

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