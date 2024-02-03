خبرني : امتحان التوجيهي للعام 2026 سيكون من خلال بنك الأسئلة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال
رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق إن امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 سيكون من خلال بنك الأسئلة بعد أن مرَ هذا الامتحان بعدة مراحل من الاختبارات والقياسات المتوافقة.
تصريحات توق جاءت على هامش انعقاد الملتقى الوطني الخاص بالتعليم العام والتعليم العالي والمهني اليوم السبت في العاصمة عمان تحت عنوان "منظومة التعليم في الأردن، واقع وتطلعات"،
والذي رعاه رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية ومختصين من الدول العربية.
وأوضح بدران إنه يجب أن تتوجه المنظومة التعليمية نحو التعليم المدمج الذي يدمج التعليم الالكتروني بالتعليم الوجاهي وإعادة هيكلة التعليم للانتقال من السردية إلى بناء الفكر الخلاق والذكاء، مبينا أنه لتحقيق ذلك يجب تدريب المدرسين عبر استخدام الوسائط المدمجة.
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