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خبرني : امتحان التوجيهي للعام 2026 سيكون من خلال بنك الأسئلة

2/3/2024 7:18:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال
رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق إن امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 سيكون من خلال بنك الأسئلة بعد أن مرَ هذا الامتحان بعدة مراحل من الاختبارات والقياسات المتوافقة.

تصريحات توق جاءت على هامش انعقاد الملتقى الوطني الخاص بالتعليم العام والتعليم العالي والمهني اليوم السبت في العاصمة عمان تحت عنوان "منظومة التعليم في الأردن، واقع وتطلعات"،


والذي رعاه رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية ومختصين من الدول العربية.

وأوضح بدران إنه يجب أن تتوجه المنظومة التعليمية نحو التعليم المدمج الذي يدمج التعليم الالكتروني بالتعليم الوجاهي وإعادة هيكلة التعليم للانتقال من السردية إلى بناء الفكر الخلاق والذكاء، مبينا أنه لتحقيق ذلك يجب تدريب المدرسين عبر استخدام الوسائط المدمجة.

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